Android ma problem. W Google Play jest coraz więcej śmieciowych aplikacji

Google nie radzi sobie ze śmieciowymi apkami dla Androida. Mimo porządków i wdrożenia nowych mechanizmów promujących wartościowe aplikacje, Sklep Play dalej jest zalewany tymi całkiem zbędnymi.

Androidowy sklep Google Play nigdy nie słynął z najlepszego wyboru aplikacji, a duża ich część to typowe śmiecioapki, o niskiej jakości, awaryjne, dublujące się funkcjonalnie, a często też – niebezpieczne dla użytkowników.

Jak wynika z najnowszych statystyk AppBrain, liczba aplikacji niskiej jakości w sklepie Google Play wzrosła w ciągu ostatniego roku o 80 tysięcy. Według danych serwisu oznacza to wzrost o 8% rok do roku, z około 934 tys. w styczniu 2022 r. do ponad miliona w zeszłym tygodniu.

W zeszłym roku rekordowe pod tym względem były marzec i kwiecień, gdy w sklepie dla Androida pojawiło się ponad 11 tys. i 12 tys. aplikacji niskiej jakości. Co ciekawe, w kolejnych miesiącach dał się zauważyć spadek liczby aplikacji, które nie zostały określone jako niskiej jakości, ale zostały usunięte z powodów formalnych. Wzrastała za to liczba nowych aplikacji słabej jakości. W listopadzie odnotowano spadek liczby aplikacji niskiej jakości o blisko 11 tys. i spadek o ponad 12 tys. pozostałych aplikacji. Jednak już w grudniu przybyło ponad 5 tysięcy śmiecioapek, a w styczniu odnotowano ich już ponad 7,7 tys. Na poniższym wykresie zaznaczono je na czerwono.

Wśród kryteriów, które wg klasyfikacji AppBrain pozwalają zaliczyć aplikacje do „niskiej jakości”, znajduje się m.in. ich awaryjność, w tym zamykanie się lub wyświetlanie komunikatu „aplikacja nie odpowiada”.

Polityka stosowana w ostatnich latach przez Google’a przynosi jednak pewne efekty. Przede wszystkim usuwane są aplikacje, których deweloperzy nie uzupełnili w opisach wymaganych danych – na przykład czy aplikacja jest skierowana do dzieci, czy nie. Takie porządki sprawiły, że zaczęły znikać aplikacje całkowicie porzucone przez ich twórców.

W rezultacie działań Google, gdy w 2020 roku w Sklepie Play było łącznie 2,9 mln aplikacji, to do końca 2021 roku ich liczba spadła już do 2,7 mln. W styczniu 2022 roku było ich jeszcze mniej - 2,65 miliona, co oznaczało duży spadek o 250 tys. w ciągu dwóch lat. Przez cały 2022 rok aplikacji dla Androida znowu przybyło – około 37 tys., co zwiększyło asortyment Sklepu Play do blisko 2,69 miliona apek. Z tego wg AppBrain aplikacje spełniające wymogi stanowią około 63%, a jako niskiej jakości sklasyfikowanych zostało ok 37% aplikacji.

Źródło zdjęć: Shutterstock, AppBrain

Źródło tekstu: AppBrain, SportsLens.com