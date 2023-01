Android 13 ma 5 miesięcy i 5% rynku urządzeń z systemem Google

Od oficjalnej premiery systemu Android 13 minęło już 5 miesięcy. Czas ten wystarczył do tego, by najnowsza wersja mobilnego systemu Google'a znalazła się na 5% wszystkich urządzeń z tym oprogramowaniem.

Na stronie androiddistribution.io opublikowano nowe dane dotyczące statystyk systemu Android. Publikacja uwzględnia również najnowszą oficjalnie dostępną wersję mobilnego systemu operacyjnego firmy Google, czyli Androida 13. Ten po pięciu miesiącach obecności na rynku nie ma się za bardzo czym chwalić. Oprogramowanie to znajduje się obecnie na zaledwie 5% urządzeń z Androidem.

A który Android jest najpopularniejszy? Z opublikowanych statystyk wynika, że jest to wciąż Android 11 (24,4%). Na drugim miejscu znalazł się starszy o rok Android 10 (19,5%), natomiast Android 12 zajmuje dopiero trzecie miejsce (18,9%). Szczegóły w tabeli poniżej.

Wersja 09.2018 10.2018 05.2019 11.2021 05.2022 08.2022 01.2023 4.4 (KitKat) 7,6% 6,9% 4,0% 1,4% 1,0% 0,9% 0,7% 5.0 (Lollipop) 3,5% 3,0% 1,8% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 5.1 (Lollipop) 14,4% 11,5% 7,4% 3,2% 2,5% 2,2% 1,8% 6.0 (Marshmallow) 21,3% 16,9% 11,20% 5,1% 3,9% 3,5% 2,8% 7.0 (Nougat) 18,1% 11,4% 7,5% 3,4% 2,6% 2,3% 1,9% 7.1 (Nougat) 10,1% 7,8% 5,4% 2,9% 2,4% 2,2% 1,8% 8.0 (Oreo) 14,0% 12,9% 7,3% 4,0% 3,2% 3,0% 2,6% 8.1 (Oreo) 7,5% 15,4% 14,0% 9,7% 8,4% 7,9% 6,9% 9.0 (Pie) - 10,4% 31,3% 18,2% 16,2% 14,5% 13,2% 10 - - 8,2% 26,5% 23,9% 22,3% 19,5% 11 - - - 24,2% 28,3% 27,0% 24,4% 12 - - - - - 13,5% 18,9% 13 - - - - - - 5,0%





Zamieszczone powyżej statystyki to kolejny dowód na to, że walka z fragmentacją Androida to utopia. Google oraz producenci smartfonów obiecują, że aktualizacja systemu do najnowszej wersji będzie łatwiejsza, jednak wciąż na rynku pozostaje wiele urządzeń, które na update raczej nie mogą liczyć lub dostaną je w małej liczbie i z dużym opóźnieniem. Warto też zwrócić uwagę na to, że wciąż na wielu urządzeniach działa system Android 8/8.1 z 2017 roku lub starczy. Nie wszyscy więc chętnie sięgają po nowości w myśl zasady "działa, to po co wymieniać".

