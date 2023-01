Google popsuło popularną funkcję. Klienci zbulwersowani

Użytkownicy Google Home skarżą się na awarię ważnej funkcji. Nie działa automatyczne usypianie urządzeń.

Inteligentne głośniki nie są może tak popularne jak smartfony czy inteligentne telewizory, jednak tego typu sprzęt bez wątpienia ma swoich fanów. I trudno się dziwić - możliwość odtwarzania muzyki z dowolnego źródła i zdalnej obsługi głosowej uzależnia. Niestety to oznacza, że kiedy jedna z podstawowych funkcji takiego produktu zaczyna szwankować, staje się to bardzo uciążliwe.

Asystent Google - nie działa ważna funkcja

Przekonali się o tym użytkownicy inteligentnych głośników wyposażonych w Asystenta Google. Od ok. miesiąca skarżą się oni na awarię funkcji czasowego usypiania urządzenia. Co do zasady powinna ona wyłączyć odtwarzanie muzyki po wskazanym przez użytkownika czasie. Problem w tym, że tego nie robi, a gigant z Mountain View od dobrych kilku tygodni ignoruje większość zgłoszeń w tej sprawie.

Większość opisanych przypadków awarii dotyczy głośników Google Nest, jednak z naszych ustaleń wynika, że problem może występować także na innych urządzeniach wyposażonych w Asystenta Google. Przykładowo, bez problemu odtworzyłem go na moim prywatnym głośniku JBL Link Music.

Zobacz: Google poszedł po rozum do głowy. Ich aplikacja z ważną zmianą

Zobacz: Mapy Google bez telefonu. Tak, to już jest możliwe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CoinUp / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google