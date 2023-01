Android wreszcie dogoni iPhone'a. Dostanie ważną funkcję

Android 13 prawdopodobnie ułatwi korzystanie z kart eSIM. iPhone'y analogiczną funkcję mają już od dawna.

Na tym etapie chyba nikt już nie ma złudzeń, że karty eSIM to przyszłość branży telekomunikacyjnej. Choć adopcja nowego standardu przebiega stosunkowo wolno, to nieubłaganie zbliżamy się do momentu, kiedy mały kawałek plastiku z przypisanym do niego numerem telefonu odejdzie do lamusa.

Ale tu pojawia się problem. O ile przełożenie tego kawałka plastiku jest zwykle względnie bezproblemowe, o tyle przepięcie karty eSIM potrafi być żmudnym procesem, w który trzeba nieraz angażować operatora. Tak w każdym razie wygląda to w przypadku smartfonów z Androidem, gdzie najpierw musimy zdezaktywować kartę na starym urządzeniu, a potem na nowo przypisać ją do nowego smartfona.

Android ułatwi korzystanie z eSIM

Użytkownicy sprzętu Apple mają pod tym względem nieco łatwiej. System iOS pozwala na płynne przeniesienie karty eSIM z jednego urządzenia na drugie. Jest nadzieja, że niedługo podobnym luksusem będą mogli cieszyć się także użytkownicy Zielonego Robocika.

W opublikowanej niedawno testowej wersji Androida 13 QPR2 pojawiły się odniesienia do funkcji "euicc.seamless_transfer". Póki co nie jest ona aktywna, jednak docelowo powinna umożliwić płynne przenoszenie kart eSIM między urządzeniami, a być może także konwersję fizycznej karty SIM na cyfrową.

Jak sugeruje Mishaal Raman, który odkrył wzmiankę o omawianej funkcji, będzie ona zaimplementowana jako część aplikacji SIM Manager na smartfonach Google Pixel, a prawdopodobnie także innych smartfonach wykorzystujących ekosystem Google Mobile Services.

Transfer eSIM - kiedy premiera?

Kiedy będziemy mogli skorzystać z opcji płynnego transferu eSIM? Niestety najprawdopodobniej dopiero za kilka miesięcy, wraz z debiutem Androida 14. Póki co natomiast trzeba uzbroić się w cierpliwość i przenosić karty eSIM po staremu... albo kupić iPhone'a.

