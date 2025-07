T-Mobile z większym zasięgiem 5G w paśmie C. Już ponad połowa Polaków

T-Mobile pochwali się ostatnio, że jako pierwszy operator w Polsce uruchomił 5G w paśmie 700 MHz. W pierwszej fazie włączył ten standard na 22 stacjach bazowych, przedstawiając nowe pasmo również jako 5G Bardziej. A co z 5G Bardziej w paśmie C? Dalej jest rozwijane, a od ostatniej środy T-Mobile może się pochwalić kolejnymi postępami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Magentowy operator już oficjalnie podaje, że zasięg 5G w paśmie C dociera już do ponad połowy populacji Polski. Jeszcze tydzień temu i przez kilka ostatnich miesięcy była mowa o „nie ma połowie”. T-Mobile nie podaje bliższych szczegółów, jak wyliczył taki zasięg, ale z dotychczasowego rozwoju sieci widać, że uruchamia 5G w paśmie C nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach.

Obecnie sieć 5G Bardziej w paśmie C dostarcza już 4197 stacji bazowych. W tym tygodniu operator uruchomił 32 nowe stacje C-band, poprawiając zasięg w Krośnie, Łodzi, Pszczewie, Wieliczce i Wrocławiu. Są też nowe punkty na mapie – sygnał 5G Bardziej w paśmie C dotarł także do Juraty, Józefowa i Skawiny.

Dla porównania – w poprzednim komunikacie o rozwoju sieci T-Mobile informował o 64 nowych stacjach bazowych, a dwa tygodnie temu – o 32 stacjach. W samym lipcu włączył więc 5G Bardziej na blisko 130 stacjach bazowych, co jest bardzo dobrym tempem i klienci sieci powinno coraz bardziej odczuwać zalety szybkiego pasma.