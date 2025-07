Orange rozdaje gigabajty. Suta paczka na wakacje

Orange w każdą środę rozdaje w aplikacji Mój Orange prezenty, przeznaczone dla klientów abonamentowych. W ostatnich tygodniach różnie z tym bywało, a niektóre bonusy raczej nie wzbudzały ekscytacji klientów, zwłaszcza gdy były to te same, już dobrze znane usługi dodatkowe Orange. Tym razem chyba nikt nie powinien narzekać – są gigabajty.

Odbierz 15 GB w aplikacji Orange

Środa 16 lipca przyniosła prezent, który wszyscy chyba najbardziej lubią – darmową paczkę internetu. Jest tego aż 15 GB. Dla użytkowników, którzy intensywnie korzystają z sieci, powinno to wystarczyć na parę ładnych dni, dla tych mniej aktywnych w sieci – może na tygodnie. Jest jednak haczyk – Orange ponownie daje paczkę 15 GB o ważności tylko do końca okresu rozliczeniowego, co części użytkowników nie pozwoli zanadto poszaleć. Wcześniej te większe paczki miały ważność 30 dni.