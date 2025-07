Zakazane słowo w rozmowie telefonicznej. Ugryź się w język 2 razy

Proste pytania na rozgrzewkę źródłem kłopotów — to tzw. vishing

Nie paplaj. To też się zemści

Zamiast prób pozyskania pojedynczego słowa, jeśli przestępcy zmuszą nas do wypowiedzenia wystarczającej ilości słów, mogą bez problemu sklonować nasz głos i generować absolutnie dowolne wypowiedzi . Często już 30 sekund wypowiedzi jest wystarczające do stworzenia takiego profilu, którego nie odróżnią od nas nawet najbliższe nam osoby.

Warto więc postawić na minimalizm, nie silić się na tłumaczenie czegoś, nie wykrzykiwać obelg i zwyczajnie rozłączyć się. Do każdej instytucji można przecież zadzwonić samodzielnie na oficjalny numer i dopytać, czy faktycznie ma do nas jakąś sprawę. Będziemy mieli wtedy pewność, że rozmawiamy z osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, które potem z tymi danymi nie zrobią, co im się tylko żywnie podoba.