Dzień Łapania za Pupę w Poznaniu, czyli kolejna wpadka MPK

Dzień Łapania za Pupę

Dzień Łapania za Pupę w Polsce przypada na 14 lipca. Jest to nieoficjalne święto, które powstało jako internetowy żart, któremu jednak zdarza się wymknąć spod kontroli. Jednak większość osób nie była tego do końca świadoma. Mieszkańcy Poznania dowiedzieli się o nim podczas podróży komunikacją miejską, co trudno nazwać sytuacją komfortową. Zapewne u wielu osób pojawiła się obawa, że ktoś ze współpasażerów postanowi świętować.