Polska nie ograniczy technologii Huawei w sieciach telekomunikacyjnych

Udział firmy Huawei w polskich sieciach

Według dostępnych danych, około 60% infrastruktury sieci 4G w Polsce opiera się na sprzęcie dostarczonym przez firmę Huawei. W przypadku sieci 5G chińska technologia jest także obecna, choć jej udział zależy od operatora. W sieci Play wynosi on około 90%, w Orange i T-Mobile to około 70%, natomiast sieć Plus nie korzysta z rozwiązań Huawei w ogóle.