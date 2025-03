Huawei pod lupą śledczych. Chodzi o skandal korupcyjny w Parlamencie Europejskim

Szeroko zakrojone śledztwo i aresztowania

Huawei: Zero tolerancji dla korupcji

Reakcja instytucji unijnych i obawy o bezpieczeństwo

Parlament Europejski ograniczył się do krótkiego komentarza, zaznaczając, że przyjmuje do wiadomości doniesienia i deklaruje pełną współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Tymczasem Komisja Europejska przypomniała o swoich wcześniejszych ostrzeżeniach dotyczących firmy Huawei i zagrożeń związanych z jego działalnością na rynku 5G.

Nowy „Qatargate”? Kolejny cios dla reputacji Unii Europejskiej

Kim jest główny podejrzany?

Według dziennikarskiego śledztwa platformy Follow The Money, jednym z kluczowych podejrzanych jest 41-letni Valerio Ottati. To belgijsko-włoski lobbysta, który dołączył do firmy Huawei w 2019 roku jako dyrektor ds. relacji publicznych z UE. Wcześniej był asystentem dwóch włoskich europosłów, należących do grupy parlamentarnej zajmującej się polityką wobec Chin.