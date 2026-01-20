Poczta Polska chce być jak InPost. Pracownicy idą na noże i zgłaszają

Rozpoczął się konflikt w Poczcie Polskiej. Solidarność Pracowników Poczty Polskie opublikowała na Facebooku oświadczenie, w którym sprzeciwia się działaniom firmy. Chodzi o zatrudnianie kurierów w modelu B2B, a nie na umowy o pracę, jak miało to miejsce do tej pory.

likwidacja etatowych miejsc pracy, obejście przepisów prawa pracy oraz przerzucenie całego ryzyka prowadzenia działalności na pracowników, przy jednoczesnym pozbawieniu ich ochrony wynikającej z przepisów prawa krajowego i unijnego. grzmią związkowcy.

Poczta Polska jak InPost

Poczta Polska zarzeka się, że przejście na umowę B2B jest w pełni dobrowolne, a nie przymusowe. To od pracownika zależy, na jaką formę współpracy się zdecyduje. To nie przekonuje związkowców, którzy uważają, że nakłada to presję ekonomiczną, która w rzeczywistości eliminuje swobodny wybór.

Co więcej, Solidarność skierowała wniosek formalny do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie o wszczęcie kontroli w Poczcie Polskiej.

Proponowany model B2B zachowuje kluczowe cechy stosunku pracy. Praca ma być wykonywana osobiście, w wyznaczonych miejscach/rejonach, w ramach narzuconej organizacji pracy, według zasad i standardów określanych przez pracodawcę, przy jednoczesnej ekonomicznej zależności od jednego podmiotu. Zmiana nazwy umowy nie zmienia rzeczywistego charakteru wykonywanej pracy. piszą związkowcy Poczty Polskiej.