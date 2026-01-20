Wiadomości
Coś dziwnego dzieje się w Plusie. Aż buzuje od zgłoszeń
Wygląda na to, jakby w Plusie działo się coś dziwnego.
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tuż przed godziną 14:00 zaczęły pojawiać się pierwsze zgłoszenia. W zaledwie kilkadziesiąt minut ich próg w serwisie Downdetector przekroczył 8 tysięcy, a następnie spadł niemal do zera. Jednak po godzinie 15 znów zauważono znaczny, chociaż nie aż tak gwałtowny wzrost zgłoszeń.
Awaria Plusa
Większość osób wskazuje na problemy z siecią operatora. Redakcja Telepolis.pl udała się więc z zapytaniem dotyczącym przyczyn problemów z siecią. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:
Wybrane okazje dla Ciebie
Smartfon OPPO Reno15 Pro 5G 12/512GB 6.32" 120Hz Niebieski
0 zł
Kup teraz 3299 zł
Smartfon ONEPLUS 11 5G 16/256GB 6.7" 120Hz Czarny CPH2449
0 zł
Kup teraz 4099.99 zł
Smartfon TCL 60 SE 8/512GB 6.67" 90Hz Czarny
0 zł
Kup teraz 699 zł