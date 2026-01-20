Coś dziwnego dzieje się w Plusie. Aż buzuje od zgłoszeń

Tuż przed godziną 14:00 zaczęły pojawiać się pierwsze zgłoszenia. W zaledwie kilkadziesiąt minut ich próg w serwisie Downdetector przekroczył 8 tysięcy, a następnie spadł niemal do zera. Jednak po godzinie 15 znów zauważono znaczny, chociaż nie aż tak gwałtowny wzrost zgłoszeń.