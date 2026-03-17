Play przytnie ci ceny o połowę. Zasada jest prosta

Fioletowy operator przygotował specjalną promocję dla osób, które chcą połączyć światłowód z abonamentem komórkowym 5G. Nowi klienci Play mogą dzięki niej zyskać szybki internet w domu i mobilny dostęp do sieci w korzystnym pakiecie.

Światłowód 300 Mb/s oraz abonament 5G za 55 zł przez rok

Oferta przewiduje obniżenie opłat o 50% przez 12 miesięcy umowy. Klienci, którzy zdecydują się na światłowód o prędkości 300 Mb/s oraz abonament komórkowy 5G będą mogli korzystać z obu usług za 55 zł mies., przez pierwsze 12 miesięcy umowy. Cena uwzględnia rabaty za łączenie usług, terminowe płatności i zgodę na komunikaty o promocjach.

W abonamencie komórkowym znajdują się nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 450 GB internetu w smartfonie.

Światłowód 1 Gb/s z abonamentem 5G za 75 zł przez rok

Dla użytkowników oczekujących wyższej prędkości łącza Play przygotował wariant obejmujący światłowód o prędkości 1 Gb/s oraz abonament 5G za 75 zł miesięcznie przez rok, także po rabatach. W tej opcji abonament komórkowy zawiera rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet w smartfonie bez limitów.

Dokonując zakupu na stronie play.pl, klienci otrzymują również serwis HBO Max, czyli dostęp do biblioteki filmów, seriali i dokumentów na żądanie, przez cały okres trwania umowy.

W obu planach operator udostępnia 66 kanałów telewizyjnych, które można oglądać w aplikacji Play Now. Dodatkowo, przy wyborze światłowodu 1 Gb/s, w cenie abonamentu znajduje się dostęp do serwisu Amazon Prime – tj. darmowych dostaw w sklepie amazon.pl, filmów i seriali w Prime Video oraz specjalnych okazji na produkty najpopularniejszych marek.