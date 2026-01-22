Play zmienia zasady. Ważna wiadomość dla klientów

Zmiany w regulaminach Play

Operator sieci Play opublikował na swojej stronie internetowej komunikat o aktualizacji regulaminów. Zmiany te są bezpośrednim skutkiem Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z września 2025 roku. Nowe zasady zaczną obowiązywać oficjalnie od 14 marca 2026 roku.

Dobra wiadomość jest taka, że modyfikacje mają na celu przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta. Chodzi tu głównie o procedurę składania i rozpatrywania reklamacji usług telekomunikacyjnych.

Koniec z niepewnością przy reklamacji

Najważniejszą zmianą dla klienta jest pewność otrzymania potwierdzenia. Do tej pory bywało z tym różnie, zwłaszcza przy zgłoszeniach ustnych. Od marca operator będzie miał obowiązek każdorazowo potwierdzić przyjęcie reklamacji.

Jeśli zgłosisz problem osobiście w salonie do protokołu, sprzedawca od razu wręczy Ci potwierdzenie w formie tego protokołu. To drobna, ale istotna zmiana, która porządkuje dokumentację w spornych sprawach.

Ty wybierasz formę kontaktu

Druga istotna nowość dotyczy sposobu, w jaki operator odpowie na Twoje zgłoszenie. Nowe przepisy dają tutaj decydujący głos klientowi. Składając reklamację, będziesz mógł wyraźnie określić, jak chcesz otrzymać odpowiedź.

Może to być tradycyjny list papierowy, wiadomość e-mail lub inny środek komunikacji elektronicznej. Jeśli nie wskażesz preferowanej formy, Play wyśle odpowiedź tą samą drogą, którą wpłynęło zgłoszenie, lub papierowo. To koniec z sytuacjami, gdy na mailową skargę przychodziła odpowiedź pocztą tradycyjną po dwóch tygodniach.

Czy można zerwać umowę bez kary?

Operator informuje, że w związku ze zmianami klienci mają prawo wypowiedzieć umowę do 14 marca 2026 roku. Warto jednak czytać komunikaty do końca i uważać na haczyki.

Ponieważ zmiany w regulaminie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa krajowego, a nie z "widzimisię" operatora, zasady rezygnacji są zaostrzone. Jeśli zdecydujesz się odejść przed końcem umowy, Play będzie mógł naliczyć odszkodowanie. Będzie to zwrot proporcjonalnej części ulgi udzielonej przy podpisywaniu kontraktu.