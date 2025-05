Play zapowiada zmiany w ofertach na kartę. Dotyczą szybkości i cen

Korzystniejsze warunki dla użytkowników Play na Kartę 3.0

Zmiany wprowadzamy na podstawie art. 306 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 12 lipca 2024 r. Prawo komunikacji elektronicznej oraz postanowień obowiązującego Państwa regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wprowadzenie powyższych zmian, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia tych zmian w życie tj. do 19 czerwca 2025 r.

Nowe stawki w ofertach połączeń do Nepalu, Bangladeszu i Indii

Zmiany obejmą również oferty promocyjne dotyczące połączeń międzynarodowych. W przypadku pakietów minutowych „50 MINUT DO NEPALU”, „300 MINUT DO BANGLADESZU” oraz „500 MINUT DO INDII”, które zostaną aktywowane począwszy od 19 czerwca 2025 roku, stawka za minutę połączenia do tych krajów – obowiązująca po wyczerpaniu minut dostępnych w pakiecie – zostanie ustalona na poziomie 0,99 zł. Istotne jest, że pakiety aktywowane przed tą datą będą mogły być wykorzystane na dotychczasowych warunkach aż do końca okresu ich ważności.