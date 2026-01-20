Wiadomości

Orange ma nowy sklep. Kupisz tam taniej iPhone i Galaxy z gwarancją

Orange we współpracy z firmą Dipli uruchomił sklep Orange Powered by Twice, w którym można kupić profesjonalnie odnowione smartfony Apple iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel czy Xiaomi. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange ma nowy sklep. Kupisz tam taniej iPhone i Galaxy z gwarancją

Dipli tworzy technologiczne zaplecze Twice – to ogólnoeuropejska platforma odkupu i sprzedaży urządzeń odnowionych. Klienci znajdą na niej telefony po profesjonalnej odnowie z 24-miesięczną gwarancją i w korzystnych cenach. Jak zachwala Orange, dostarczane przez Dipli smartfony są jak nowe i mocno kuszą atrakcyjnymi cenami.  

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystkie urządzenia dostępne w sklepie Orange Powered by Twice pochodzą od wyselekcjonowanych partnerów z Europy zajmujących się ich odnawianiem. Operator podkreśla, że urządzenia przechodzą rygorystyczne procesy weryfikacji oraz kontroli jakości. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Srebrny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Srebrny SM-S937
0 zł
4899 zł - najniższa cena
Kup teraz 4899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A266
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A266
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S937
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Advertisement

Dipli dba o pełną sprawność i estetykę. Każde urządzenie jest czyszczone, sprawdzane i jeśli potrzeba wymieniane są niezbędne części. Dla klienta oznacza to bezpieczeństwo zakupu, wsparcie ekspertów i możliwość zwrotu w przypadku niespełnienia oczekiwań

– tłumaczy Orange.

Telefony mają trzy klasy: „Idealny” to stan jak nowy, „Bardzo dobry” oznacza lekkie ślady użytkowania i klasa „Dobry”, czyli widoczne zużycie, pełna funkcjonalność. Oznacza to, że dwa smartfony odnowione mogą działać w identyczny sposób, ale cena każdego z nich może się różnić w zależności od wyglądu. 

Każdy egzemplarz jest wyceniany indywidualnie, a pod uwagę brany jest jego stan i dostępność, co sprawia, że bardziej zaawansowany model może być czasem tańszy niż starszy lub bardziej popularny telefon. 

Orange przekonuje, że uruchomienie sklepu odpowiada na rosnące zapotrzebowanie klientów w Polsce na elektronikę. Europ ma jeden z najwyższych wskaźników wymiany smartfonów – 35% polskich konsumentów zmienia urządzenie co najmniej raz w roku (wg. badania Ipsos x Dipli 2025). Ppromowanie drugiego życia elektroniki pozwala ograniczać liczbę elektroodpadów i optymalizować popyt na wydobycie nowych, często krytycznych surowców. 

Nowy sklep Orange Powered by Twice dostępny jest na stronie https://odnowionetelefony.pl.

Image
telepolis
orange używane smartfony odnowione smartfony Dipli Twice Orange Powered by Twice
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska