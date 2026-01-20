Orange ma nowy sklep. Kupisz tam taniej iPhone i Galaxy z gwarancją

Dipli tworzy technologiczne zaplecze Twice – to ogólnoeuropejska platforma odkupu i sprzedaży urządzeń odnowionych. Klienci znajdą na niej telefony po profesjonalnej odnowie z 24-miesięczną gwarancją i w korzystnych cenach. Jak zachwala Orange, dostarczane przez Dipli smartfony są jak nowe i mocno kuszą atrakcyjnymi cenami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszystkie urządzenia dostępne w sklepie Orange Powered by Twice pochodzą od wyselekcjonowanych partnerów z Europy zajmujących się ich odnawianiem. Operator podkreśla, że urządzenia przechodzą rygorystyczne procesy weryfikacji oraz kontroli jakości.

Dipli dba o pełną sprawność i estetykę. Każde urządzenie jest czyszczone, sprawdzane i jeśli potrzeba wymieniane są niezbędne części. Dla klienta oznacza to bezpieczeństwo zakupu, wsparcie ekspertów i możliwość zwrotu w przypadku niespełnienia oczekiwań – tłumaczy Orange.

Telefony mają trzy klasy: „Idealny” to stan jak nowy, „Bardzo dobry” oznacza lekkie ślady użytkowania i klasa „Dobry”, czyli widoczne zużycie, pełna funkcjonalność. Oznacza to, że dwa smartfony odnowione mogą działać w identyczny sposób, ale cena każdego z nich może się różnić w zależności od wyglądu.

Każdy egzemplarz jest wyceniany indywidualnie, a pod uwagę brany jest jego stan i dostępność, co sprawia, że bardziej zaawansowany model może być czasem tańszy niż starszy lub bardziej popularny telefon.

Orange przekonuje, że uruchomienie sklepu odpowiada na rosnące zapotrzebowanie klientów w Polsce na elektronikę. Europ ma jeden z najwyższych wskaźników wymiany smartfonów – 35% polskich konsumentów zmienia urządzenie co najmniej raz w roku (wg. badania Ipsos x Dipli 2025). Ppromowanie drugiego życia elektroniki pozwala ograniczać liczbę elektroodpadów i optymalizować popyt na wydobycie nowych, często krytycznych surowców.