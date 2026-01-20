Orange ułatwia życie klientom nju. Zobacz, jak skorzystać

Klienci nju mogą już korzystać z nowoczesnej i wygodnej formy zawierania umów – całkowicie online, z podpisem elektronicznym. Orange przekonuje, że jest to rozwiązanie, które pozwoli załatwić wszystkie formalności szybko, bez wychodzenia z domu i zbędnego drukowania dokumentów.

E-umowa to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu. Wszystkie niezbędne dokumenty trafiają bezpośrednio na adres e-mail klienta, dzięki czemu są zawsze pod ręką i łatwo dostępne.

Co więcej, wybierając tę formę, wspólnie dbamy o środowisko – ograniczamy zużycie papieru – odnotowuje Orange.

Z e-umowy mogą skorzystać osoby, które kupują nowy numer w ofercie abonamentowej, przenoszą numer od innego operatora lub migrują z oferty na kartę (zarówno nju, jak i Orange) na abonament w nju.

E-umowa jest dostępna dla wszystkich ofert abonamentowych. Dla klientów kupujących numer dodatkowy, nju internetowy lub migrujących numer z karty, e-umowa jest jedyną dostępną formą zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach nadal będzie można wybrać tradycyjną, papierową wersję.

Proces zawarcia e-umowy jest prosty i bezpieczny – przekonuje Orange. Klient musi przejść pozytywną weryfikację. Nowi klienci dodatkowo potwierdzają swoją tożsamość za pomocą usługi moje ID. Osoby, które już korzystają z usług nju lub Orange, nie muszą powtarzać tego kroku.