Wiadomości

Orange ułatwia życie klientom nju. Zobacz, jak skorzystać

Orange wprowadza kolejne udogodnienie dla klientów oferty nju. Od teraz zawieranie umów będzie jeszcze łatwiejsze bez zbędnych formalności i papierowych dokumentów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:04
3
Klienci nju mogą już korzystać z nowoczesnej i wygodnej formy zawierania umów – całkowicie online, z podpisem elektronicznym. Orange przekonuje, że jest to rozwiązanie, które pozwoli załatwić wszystkie formalności szybko, bez wychodzenia z domu i zbędnego drukowania dokumentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

E-umowa to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu. Wszystkie niezbędne dokumenty trafiają bezpośrednio na adres e-mail klienta, dzięki czemu są zawsze pod ręką i łatwo dostępne. 

Co więcej, wybierając tę formę, wspólnie dbamy o środowisko – ograniczamy zużycie papieru

– odnotowuje Orange.

Z e-umowy mogą skorzystać osoby, które kupują nowy numer w ofercie abonamentowej, przenoszą numer od innego operatora lub migrują z oferty na kartę (zarówno nju, jak i Orange) na abonament w nju. 

E-umowa jest dostępna dla wszystkich ofert abonamentowych. Dla klientów kupujących numer dodatkowy, nju internetowy lub migrujących numer z karty, e-umowa jest jedyną dostępną formą zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach nadal będzie można wybrać tradycyjną, papierową wersję. 

Proces zawarcia e-umowy jest prosty i bezpieczny – przekonuje Orange. Klient musi przejść pozytywną weryfikację. Nowi klienci dodatkowo potwierdzają swoją tożsamość za pomocą usługi moje ID. Osoby, które już korzystają z usług nju lub Orange, nie muszą powtarzać tego kroku. 

Następnie klient wybiera formę umowy, zapoznaje się z dokumentami, akceptuje zamówienie oraz e-umowę wraz z wnioskiem o przeniesienie numeru. I to wszytsko.

