Wiadomości

Orange zaczyna rok prezentami. Twoje doładowanie będzie ważne dłużej

Orange przygotował nową niespodziankę dla użytkowników ofert na kartę. Styczeń zaczyna się od bonusów dla oszczędnych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:10
2
Nowy miesiąc, nowy prezent

Pomarańczowy operator kontynuuje akcję comiesięcznych prezentów w ofercie na kartę. W najnowszej edycji skupiono się na czasie na rozmowy oraz paczkach danych. Zasady są wyjątkowo proste i powinny być przejrzyste dla każdego użytkownika.

Dwa razy więcej czasu

Użytkownicy taryfy Orange Free na kartę mogą teraz zyskać sporo czasu. Wystarczy doładować konto przez aplikację Mój Orange lub stronę doladowania.orange.pl. Wtedy czas na wykonywanie połączeń z Konta Głównego zostanie automatycznie podwojony.

Przykładowo, jeśli zasilisz konto kwotą 30 zł, jego ważność wzrośnie z 31 do 62 dni. Przy doładowaniu za 100 zł zyskasz aż 310 dni, a przy najwyższej kwocie 365 zł konto będzie ważne przez 730 dni. Promocja trwa od 2 do 31 stycznia 2026 roku.

Nie tylko rozmowy, ale i Internet

Operator nie zapomniał o osobach intensywnie korzystających z sieci. W tej edycji promocji wydłużona zostanie także ważność bonusowych gigabajtów. One również będą ważne dwa razy dłużej niż w standardowej ofercie.

To świetna wiadomość na początek roku, bo nie trzeba się martwić o szybkie wygaśnięcie paczki danych. Stan środków i termin ich ważności sprawdzisz w każdej chwili w aplikacji Mój Orange. Pamiętaj jednak, że dany numer może skorzystać z tego prezentu tylko jeden raz.

Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange