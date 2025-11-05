9-latek z Nowego Targu dostał niebezpieczną zabawkę. Mógł doprowadzić do katastrofy

Kierując wiązkę lasera w kierunku samolotu można skutecznie oślepić pilota i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, zagrażającej życiu i zdrowiu. Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, podczas której postronne osoby dla zabawy celują laserem w kokpit samolotu. Niestety osoby te nie zdają sobie sprawy, że używanie lasera w rejonie lotniska stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, a także dla zdrowia i życia załogi. Dodatkowo oślepienie intensywnym światłem może powodować negatywne, czasami nieodwracalne, skutki zdrowotne (uszkodzenie wzroku) dla samego pilota. Tak było w 2019 r. w Warszawie, kiedy wiązką lasera został oślepiony lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. w wyniku czego doznał on poważnego uszkodzenia siatkówki oka.