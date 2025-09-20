Gracze nie będą zachwyceni. Wielu z nich straci dostęp do Steam

Wymiana komputera do gier to rzecz raczej dość naturalna: nowe gry są coraz bardziej wymagające, więc co jakiś czas sprzęt, na którym gramy przestaje dawać radę. Jednak niektórzy mają już swoje ulubione gry, które działają u nich całkiem nieźle i nie potrzebują nowego sprzętu, ponieważ stary wciąż dobrze sobie radzi. I właśnie takim osobom Steam zada wkrótce cios prosto w serce.

Steam kończy wsparcie dla tego systemu

Od 1 stycznia 2026 roku Steam kończy swoje wsparcie dla 32-bitowego Windowsa 10. Nie jest to więc problem, który można załatać aktualizacją systemu — a przynajmniej nie zawsze. Konieczna jest natomiast zmiana komputera na wspierający 64-bitowe systemy. Tu warto dodać, że wiele starszych i prostszych urządzeń, mimo że ma 64-bitowe procesory, to ma UEFI/firmware, które obsługują tylko 32-bitowe systemy. Inne natomiast mogą działać wyraźnie gorzej na takich z powodu zbyt małej ilości RAM.