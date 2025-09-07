Wiadomości

Kolejne szczątki drona na terenie Polski. Ustalono, z czym mamy do czynienia

Wczoraj w godzinach popołudniowych znaleziono szczątki drona na terytorium Polski. Wszystko wskazuje na to, że przybył on nielegalnie z terytorium Ukrainy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:48
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kolejne szczątki drona na terenie Polski. Ustalono, z czym mamy do czynienia

Majdan-Sielec to mała wieś leżąca pomiędzy Zamościem a Tomaszowem Lubelskim, która leży około 50 km od granicy polsko-ukraińskiej. Lokalni mieszkańcy natrafili tam na szczątki dużego drona, po czym powiadomili służby. Na miejscu policja i żandarmeria wojskowa zabezpieczały szczątki podejrzanego statku powietrznego. Ten najprawdopodobniej nie należał ani do rosyjskiej, ani ukraińskiej armii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szczątki ukraińskiego drona

Statek powietrzny mimo dużych rozmiarów nie posiadał cech bojowych. Wedle ustaleń śledczych najprawdopodobniej była to prywatna jednostka przemytników. Innego zdania jest Jarosław Wolski. Cywilny analityk, którego specjalizacją jest obronność i wojsko. Na podstawie zdjęć, stwierdził, że jest to rosyjski dron wojskowy Gerbera. Jak jednak podkreślił, istnieje cień szansy na to, że to jednostka przemytników:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Blender kielichowy CAMRY CR 4077
Blender kielichowy CAMRY CR 4077
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Bukłak na wodę SPOKEY Oasis 1.5l
Bukłak na wodę SPOKEY Oasis 1.5l
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Wąż wysokociśnieniowy KARCHER 6.110-029.0
Wąż wysokociśnieniowy KARCHER 6.110-029.0
0 zł
1243 zł - najniższa cena
Kup teraz 1243 zł
Advertisement

Niedziela handlowa 07.09.2025? Niestety, nie tym razem

Jedyna, ale bardzo „pokrętna” opcja, żeby to cokolwiek miało wspólnego z przemytem to hipoteza, że była to przejęta na Ukrainie Gerbera, którą odzyskano i przerobiono pod przemyt. Czy jest to możliwe? Tak, bo tysiące Gerber miesięcznie spadają na Ukrainie i statystycznie kilka – kilkanaście będzie prawie nieuszkodzonych. Natomiast bardzo w to wątpię i raczej zakładałbym Gerberę po awarii nawigacji, która leciała, aż się paliwo skończyło.

Image
telepolis
drony drony bojowe szczątki drona w Polsce
Zródła zdjęć: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Źródła tekstu: Lublin112