Orange rozdaje darmowe gigabajty. Odbierz prezent na ferie

Ruszyły "Ferie z Orange"

Orange wystartował z nową kampanią "Ferie z Orange". Pomarańczowy operator przygotował dla swoich użytkowników zestaw podarunkowy. Składa się on z darmowej paczki danych oraz zniżki na zakupy. Akcja ruszyła dzisiaj, czyli 21 stycznia 2026 roku. Potrwa do końca lutego lub do wyczerpania zapasów. Zasady są proste, a nagrody całkiem przydatne podczas zimowych podróży.

Odbierz 20 GB Internetu za darmo

Najciekawszym punktem programu jest bez wątpienia darmowy pakiet danych. Orange oferuje 20 GB. Jest on ważny przez 14 dni od momentu aktywacji. Możesz go wykorzystać na terenie Polski. Co istotne, ten bonusowy transfer jest zużywany w pierwszej kolejności. Dzięki temu oszczędzasz swój podstawowy pakiet danych.

Sposób aktywacji jest banalny. Najwygodniej zrobić to przez aplikację Mój Orange. Wystarczy zalogować się adresem e-mail i zajrzeć do zakładki "Dla Ciebie". Jeśli wolisz tradycyjne metody, możesz skorzystać z wiadomości tekstowej. Należy wysłać SMS o treści ZIMA pod bezpłatny numer 80111.

Tańsze akcesoria do samochodu i nie tylko

Drugą częścią promocji jest rabat gotówkowy. Operator udostępnia kod o wartości 20 zł. Obniża on cenę całego koszyka w sklepie online Orange, ale dotyczy tylko produktów z oferty specjalnej:

ładowarka samochodowa WG 100W z przedłużeniem 1,5m HUB 6 portów - PD 30W, cena po rabacie 109,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 129,90 zł,

powerbank WG do laptopa, telefonu, MacBook 20 000 mAh + PD Type C 65W + QC, cena po rabacie 215,00 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 235,00 zł,

Selfie tripod statyw 180cm z pilotem Bluetooth dla telefonu, kamer i aparatów, cena po rabacie 129,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 149,90 zł,

Hama power bank performance 24000 mAh, cena po rabacie 129,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 149,90 zł,

uchwyt samochodowy na zagłówek do tabletu 7 - 11", cena po rabacie 129,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 149,90 zł,

Hama power bank performance 20000 mAh, cena po rabacie 104,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 124,90 zł,

Hama power bank color 20000 mAh, cena po rabacie 99,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 119,90 zł,

Hama uniwersalny uchwyt GSM, 5,5 - 8,5 cm, na przyssawkę, cena po rabacie 59,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 79,90 zł,

ładowarka samochodowa indukcyjna MAGSAFE 15W + kabel USB C FORCE POWER BB, cena po rabacie 109,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 129,90 zł,

powerbank 5000mAh kompatybilny z technologią MagSafe BB, cena po rabacie 109,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 129,90 zł,

głośnik Bluetooth WG AirFlex AuraBeats, cena po rabacie 89,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 109,90 zł,

słuchawki Type-C Vibe, cena po rabacie 129,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 149,90 zł,

uniwersalny pasek do noszenie telefonu WG, cena po rabacie 19,90 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni 39,90 zł.