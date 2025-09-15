Dwa miesiące w cenie jednego i GB bez limitu. Ruszyła nowa akcja

Plus wystartował z nową akcją, w której zachęca do swojej oferty bez limitu. Operator kolejny raz sięga po technologię AR. Tym razem w rolach głównych występują kapibary i jamniki, a hasło kampanii mówi wprost: „Nie skanuj, bo śmiechom nie będzie końca”. Plus przekonuje, że nie jest to przesada – po zeskanowaniu kodu QR lub kliknięciu w interaktywną reklamę użytkownik trafi do wirtualnego świata pełnego absurdalnych, animowanych scen. Całość pod hasłem „To giga ważne, żeby się śmiać”.

Kampania wspiera ofertę Plusa Na Kartę, w której w ramach aktualnej promocji nowi użytkownicy mogą skorzystać z okazji – dwóch miesięcy w cenie jednego. Wybierając pakiet za 50 zł, użytkownik otrzymuje internet bez limitu (przez 6 miesięcy, a od 7 do 12 miesiąca paczkę aż 1000 gigabajtów miesięcznie) oraz rozmowy i SMS-y bez limitu w promocyjnej cenie – 25 zł przez pierwsze 2 miesiące.

Plus przekonuje, że to oferta stworzona z myślą o tych, którzy chcą mieć wystarczająco internetu, by swobodnie streamować, pracować zdalnie, grać online czy dzielić się treściami.