Dowody osobiste, paszporty i prawo jazdy nie są wydawane. Poważna awaria
Jak podaje TVN24, dziś po godzinie 11:00 wystąpiła poważna awaria Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji.
Na jej skutek niemożliwe jest wydawanie petentom kluczowych dokumentów tożsamości. Mowa tu o dowodach osobistych, prawie jazdy, paszportach, dowodach rejestracyjnych, numerach PESEL, czy meldunkach.
Awaria Systemu Rejestrów Państwowych
Jak możemy przeczytać w komunikacie przesłanym do TVN24 z urzędu warszawskiej dzielnicy Bielany.
12 września 2025 r. wystąpiła awaria Systemu Rejestrów Państwowych Ministra Cyfryzacji, co powoduje poważne ograniczenia w obsłudze spraw realizowanych przez Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich z zakresu: rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, meldunków i nr PESEL, dowodów osobistych
Obecnie nie jest jasne, co było przyczyną awarii.