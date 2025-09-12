Dowody osobiste, paszporty i prawo jazdy nie są wydawane. Poważna awaria

Na jej skutek niemożliwe jest wydawanie petentom kluczowych dokumentów tożsamości. Mowa tu o dowodach osobistych, prawie jazdy, paszportach, dowodach rejestracyjnych, numerach PESEL, czy meldunkach.

Awaria Systemu Rejestrów Państwowych

Jak możemy przeczytać w komunikacie przesłanym do TVN24 z urzędu warszawskiej dzielnicy Bielany.

12 września 2025 r. wystąpiła awaria Systemu Rejestrów Państwowych Ministra Cyfryzacji, co powoduje poważne ograniczenia w obsłudze spraw realizowanych przez Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich z zakresu: rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, meldunków i nr PESEL, dowodów osobistych