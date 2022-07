Polacy nagminnie o tym zapominają. Potem przychodzi rachunek

Jedziesz na zagraniczne wakacje? Uważaj na ten numer - może wpędzić Cie w spore tarapaty!

Dla wielu Polaków lato to sezon urlopów i zagranicznych wakacji. Część z nich do upragnionych kurortów dotrze za pomocą tanich linii lotniczych. Jak donoszą jednak nasi czytelnicy, część z nich może wpakować się z tego powodu w tarapaty i to jeszcze na długo zanim w ogóle pojawią się na lotnisku.

Infolinia w Wizz Air - uwaga na dodatkowe koszta!

Chodzi o telefoniczne infolinie dla klientów, za skorzystanie z których część przewoźników pobiera dodatkowe opłaty. Te potrafią być bardzo wysokie. W przypadku linii Wizz Air mówimy tu o kosztach rzędu 4,92 zł/min. połączenia.

Problem tego typu zakamuflowanych kosztów kilkukrotnie podnosili nasi czytelnicy. Warto nadmienić, że do niedawna podobna pułapka czekała także na klientów Ryanair, gdzie koszt połączenia wynosił 2,58 zł/min. Od jakiegoś czasu przewoźnik oferuje jednak kontakt pod standardowym numerem telefonu według stawki operatora.

Jak nie dać się złapać w tego typu pułapkę? Przede wszystkim przed kontaktem z infolinią dowolnego przewoźnika warto sprawdzić, czy na stronie internetowej jest informacja o koszcie połączenia. Polecamy także przyjrzeć się konstrukcji samego numeru. Jeśli zaczyna się od nietypowego numeru kierunkowego lub ma formę +48 7xx xxx xxx, należy liczyć się z dodatkowymi opłatami.

