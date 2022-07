Masz Wi-Fi? Tylko nieliczni wiedzą o tym zagrożeniu

Twórcy złośliwego oprogramowania wchodzą na wyższy poziom. Microsoft ostrzega przed aplikacjami, które są w stanie odłączyć twoje urządzenie od Internetu, by później zdzierać od ciebie haracz. Trzeba uważać.

Nie jest tajemnicą, że w sieci można spotkać wiele linków i aplikacji, które po otworzeniu pobiorą na urządzenie złośliwe oprogramowanie.

Twórcy wirusów wchodzą na wyższy poziom i coraz częściej słyszy się o programach, które są w stanie odciąć cię od Wi-Fi. Później ściągają ogromny haracz w postaci subskrypcji premium, od niczego nieświadomych użytkowników. Narażeni na to są szczególnie użytkownicy smartfonów z systemem Android.

Microsoft ostrzega, że choć zagrożenie znane jest już od 2016 roku, niewielu użytkowników dostrzega, że zostali zwabieni w pułapkę.

Oszuści w tego typu przedsięwzięciach wykorzystują protokół WAP (Wireless Application Protocol), który zapewnia dostęp do informacji przez sieć komórkową. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą skorzystać z wielu usług premium, których subskrypcja jest niezwykle łatwa. Wystarczy wejść na stronę producenta i kliknąć subskrypcję. Często jako potwierdzenie dostajemy wtedy wiadomość SMS z jednorazowym hasłem (OTP), który musimy wpisać na stronie w celu weryfikacji.

Odetną cię od Wi-Fi i sciągną haracz

Oszuści są w stanie sprawić, że cały ten proces odbędzie się automatycznie, bez ingerencji i zgody użytkownika. Microsoft potwierdza, że złośliwe aplikacje na Androida przeanalizowane przez pracowników firmy osiągają ten cel, wykonując następujące kroki:

Złośliwe oprogramowanie wyłącza dostęp do Wi-Fi lub czeka aż użytkownik sam przełączy się na Internet mobilny. W tle po cichu przechodzi do strony producenta usługi premium. Automatycznie klika przycisk subskrypcji. Przechwytuje hasło OTP, jeśli zostało ono wysłane. Przesyła jednorazowe hasło z powrotem do producenta usługi. Wyłącza powiadomienia SMS jeżeli usługodawca takie wysyła.

Twórcy złośliwego oprogramowania mają różne sposoby na zmuszenie telefonu do korzystania z mobilnej sieci, nawet gdy jest on podłączony do Wi-Fi.

Na urządzeniach z systemem Android 9 lub starszym oszuści mogą wyegzekwować setWifiEnabled w WifiManager. Trochę inaczej wygląda to w przypadku nowszych wersji Androida, lecz złośliwe oprogramowania nadal jest sobie w stanie poradzić.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Microsoft