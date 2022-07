Komputer oceni, czy cię wsadzić do więzienia. Brzmi znajomo

Sztuczna inteligencja coraz mocniej ingeruje w nasze życia. Jest w wielu urządzenia i narzędziach, z których korzystamy na co dzień. Za chwilę może decydować, czy jesteśmy przestępcami, czy nie.

Oglądaliście film Raport Mniejszości z Tomem Cruisem? Jeśli nie, to polecam nadrobić zaległości, bo to kawał dobrego kina rozrywkowego. Jeśli oglądaliście, to na pewno pamiętacie podstawowe założenia filmu. A co, jeśli powiem Wam, że to jest nie tylko filmowa fikcja, ale niemal rzeczywistość?

Algorytm zdecyduje, czy jesteś przestępcą

W Raporcie Mniejszości istniał system, który z wyprzedzeniem potrafił wykryć, że ktoś popełni przestępstwo. Był on na tyle skuteczny, że zmieniono prawo i skazywano osoby za czyny, których nie zdążyły popełnić. Naukowcy z Uniwersytetu Chicago przekonują, że udało im się stworzyć trochę podobny algorytm, który cechuje się niespodziewaną skutecznością.

Naukowcy wykorzystali historyczne dane na temat zbrodni z użyciem przemocy (zabójstwa, pobicia i napady) oraz zbrodni przeciwko mieniu (włamania, kradzieże itp.). Wybrano akurat te przestępstwa, ponieważ nie ma w nich pewnego rodzaju stronniczości, która pojawia się między innymi w zbrodniach narkotykowych.

Następnie naukowcy podzielili miasto na obszary w rozmiarze 1000 stóp kwadratowych i uruchomili algorytm do przewidywania przyszłych zbrodni. Ten podobno działa z 90-procentową skutecznością, wykrywając zbrodnie tydzień przed czasem, jak dowodzą opublikowane dane. Algorytm z powodzeniem funkcjonuje nie tylko w Chicago, ale także w Atlancie, Austin, Detroit, Los Angeles, Filadelfii, Portland oraz San Francisco.

Naukowcy ostrzegają

Naukowcy przekonują, że ich system działa inaczej, niż podobne narzędzia tego typu. Nie opiera się na tzw. hotspotach, które rozprzestrzeniają się na sąsiednie obszary. Ich metoda może ignorować złożone środowisko społeczne miast oraz związek między przestępczością a skutkami działalności policji. Uprzedzają też, że system, pomimo swojej skuteczności, nie powinien być traktowany prewencyjnie, np. do wysyłania większej liczby patroli w potencjalnie zagrożone miejsca.

Co prawda w Raporcie Mniejszości wykrywano konkretne osoby chwilę przed tym, jak miały popełnić przestępstwo, ale wizja przedstawiona przez naukowców z Chicago i tak trochę przeraża. Kto wie, co eksperci od sztucznej inteligencji wymyślą za 5, 10 albo 20 lat. Tym bardziej że Chińczycy planują uruchomienie podobnego systemu, który miałby zbierać dane z kamer przemysłowych i na temat rozmów obywateli. Wizja z Raportu Mniejszości staje się coraz bardziej realna.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot