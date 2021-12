Przyszedł taki SMS? To oszustwo!

Grudzień to czas wzmożonych zakupów związanych ze zbliżającymi się świętami, ale także czas zwiększonej aktywności oszustów. Wiele osób na przykład zaczęło otrzymywać wiadomości SMS o przesyłkach do odebrania. Gdzie? Adres ma się kryć pod dołączonym linkiem.

Wiadomości SMS stały się ostatnio narzędziem powszechnie wykorzystywanym przez ludzi o niekoniecznie dobrych zamiarach. Ich aktywność ostatnio się zwiększa, co ma związek z gorącym zakupowo okresem przedświątecznym. Kupujemy na przykład prezenty, często przez Internet. A to na ogół wiąże się z dostarczeniem przesyłki przez kuriera.

Gdy w oczekiwaniu na ważną przesyłkę otrzymujemy SMS-a z informacją, że ta jest gotowa do odbioru, a w treści jest dziwnie wyglądający link – w naszych głowach powinna się zapalić czerwona lampka. To może być próba oszustwa. Podobnie w przypadku, gdy niczego nie zamawialiśmy, a taka wiadomość pojawiła się na naszym telefonie. Cyberprzestępcy w swoim procederze używają różnych numerów telefonów, nieco inaczej może też wyglądać sama wiadomość. Cel jest jednak jeden – zachęcenie odbiorcy do kliknięcia w podejrzany link.

Przykładową wiadomość otrzymaliśmy od naszego Czytelnika. Została ona wysłana z numeru 600 472 760. Znalazła się w niej informacja o gotowości przesyłki do odbioru, jest też link, w który trzeba kliknąć, by poznać lokalizację tego tajemniczego punktu odbioru.

Link w wiadomości nie prowadzi jednak do lokalizacji punktu odbioru, ale do obcojęzycznej strony mówiącej coś o wykonywaniu makijażu i zawierającej kolejne podejrzane linki.

Klikając w w linki w wiadomościach SMS możemy nieświadomie pobrać i zainstalować na smartfonie złośliwe oprogramowanie, które będzie na przykład śledzić naszą aktywność i przesyłać do przestępców wpisywane na klawiaturze informacje. A stąd już bardzo blisko do kradzieży naszych pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym.

Jak się w takim razie można chronić przed takimi wiadomościami? Przede wszystkim nie można klikać w każdy link, który otrzymamy. Szczególnie wiadomości odebrane z nieznanych numerów należy traktować jako potencjalną próbę dokonania przestępstwa naszym kosztem. A to może nas słono kosztować.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wł.