Polacy dostają dziwne SMS-y. Chodzi o znaną usługę

Użytkownicy Revolut muszą mieć się na baczności. CERT Orange Polska ostrzega przed nowym oszustwem, które ma na celu przejęcie ich konta i pozbawienie ich środków. W tym celu cyberprzestępcy wysyłają wiadomości SMS, w których podszywają się pod usługę.

Atak na użytkowników Revolut

CERT Orange Polska przestrzega użytkowników Revoluta przed fałszywymi wiadomościami SMS, które trafiają na ich telefony. W nich cyberprzestępcy próbują ich przekonać, że muszą dokonać weryfikacji konta, inaczej zostanie ono trwale zawieszone. Wiadomości mają następującą treść:

Nie ukończyłeś weryfikacji tożsamości. Niezastosowanie się do tego spowoduje trwałe zawieszenie Twojego konta. Zweryfikuj teraz na:: revolut-account-poland[.]com//vqxngksh.

Po kliknięciu linka użytkownicy przenoszeni się na stronę internetową, która na pierwszy rzut wygląda jak serwis należący do Revoluta. Tam konieczne jest wpisanie numeru telefonu oraz podanie kodu PIN do odblokowania urządzenia. W dalszym kroku użytkownicy są proszeni o wysłanie zdjęcia z widoczną kartką ze wpisanym kodem. Po co?

Takie informacje są dla oszustów wystarczające do przejęcia konta Revolut. Dzięki temu mogą nas pozbawić zdeponowanych środków. Nawet jeśli konto jest puste, to mogą próbować doładować je za pośrednictwem skonfigurowanych metod.

