Revolut ze zmianą w aplikacji. Ucieszy się 700 tys. klientów

Revolut ogłosił, że jego aplikacja finansowa jest już dostępna w języku ukraińskim. Okazuje się, że korzysta z niej aż 700 tys. klientów z Ukrainy.

Od ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku Revolut wspiera klientów z Ukrainy. Na początku fintech ad-hoc stworzył rozwiązania finansowe dedykowane dla uchodźców, w tym uproszczony proces zakładania konta, łatwe doładowanie w hrywnach z ukraińskiego konta bankowego z automatycznym przewalutowaniem czy wstrzymanie opłat.

700 tys. Ukraińców w Europie ma konto Revolut

To podejście okazało się skuteczne. Obecnie blisko 700 tys. Ukraińców w Europie (EOG i UK) korzysta z usług finansowych Revolut, w szczególności w Polsce (27%), Niemczech (17%) oraz Wielkiej Brytanii (6%). Bezpośrednio na Ukrainie Revolut nie oferuje aktualnie usług.

Obecnie klienci z Ukrainy korzystają już ze standardowej aplikacji, a konto dla uchodźców zostało zawieszone. Od 2022 roku wartość transferów pieniężnych z pomocą Revolut do Ukrainy przekroczyła 4 miliardy zł, większość przelewów wysłano z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski i Holandii.

Premiera ukraińskiej wersji językowej aplikacji to krok, który ma na celu poprawę doświadczeń użytkowników należących do rosnącej społeczności ukraińskich klientów Revolut w Europie. Revolut zapowiada, że ma w planach dalsze, skierowane do niej rozwiązania.

Od początku pełnoskalowej inwazji jesteśmy zdeterminowani, by nieść pomoc Ukrainie. Stworzenie rozwiązań płatniczych dla uchodźców pozwoliło nam skutecznie pomóc - to była potrzeba chwili. Udostępnienie naszej głównej aplikacji w języku ukraińskim to kolejny etap, aby ukraińscy klienci czuli się w naszej aplikacji jak u siebie. Niezależnie w jakim europejskim kraju przyszło im aktualnie mieszkać, u nas mogą liczyć na niezmienne wsparcie i wysoką jakość usług

– powiedział Wład Jacenko, współzałożyciel i CTO w Revolut.

