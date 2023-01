Pułapka na Polaka. Fałszywy sklep oszukał ponad setkę osób

Białostoccy policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie co najmniej 119 oszustw internetowych, a przy okazji także nielegalne posiadanie amunicji i znacznej ilości amfetaminy.

Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili, że od czerwca do sierpnia 2022 roku w Internecie funkcjonowały dwa e-sklepy handlujące elektroniką, w tym zegarkami, telefonami i konsolami do gier. Osoby, które zdecydowały się coś kupić w tych sklepach, nigdy jednak nie otrzymały opłaconych produktów, natomiast prowadzący te sklepy nie dysponowali oferowanym towarem. To sprawiło, że e-sklepy miały wiele negatywnych komentarzy od naciągniętych klientów. Okazało się też, że fikcyjne firmy zostały zarejestrowane w jednym z miast województwa dolnośląskiego w miejscu, gdzie nigdy nie była prowadzona żadna działalność gospodarcza.

Funkcjonariusze CBZC poinformowali, że w wyniku przestępczej działalności internetowych oszustów poszkodowanych zostało 119 osób na łączną kwotę ponad 128 tys. zł. Policjanci ustalili w toku postępowania, że osobami biorącymi udział w przestępczym procederze są dwaj mieszkańcy województwa dolnośląskiego w wieku 35 lat i 53 lat.

Pod koniec minionego miesiąca policja dokonała przeszukania miejsc zamieszkania obu podejrzanych. U jednego z mężczyzn znaleziono 25 sztuk amunicji i ponad 700 g amfetaminy.

Jak możemy przeczytać w artykule na portalu policja.pl,

zatrzymani usłyszeli zarzuty karne oszustwa internetowego, polegającego na działaniu wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru realizacji zamówień internetowych na telefony, zegarki i inny sprzęt komputerowy, przez co doprowadzili co najmniej 119 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy na łączną kwotę ponad 126 tys. zł., ponadto 53-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania amunicji oraz posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na okres 3 miesięcy. Sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczane kolejne zatrzymania. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Białystok – Północ w Białymstoku.

Źródło zdjęć: policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl