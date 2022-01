Ktoś podszywa się pod Pocztę Polską. Uważaj, bo stracisz pieniądze

Cyberprzestępcy wciąż podejmują działania, których celem jest wyłudzenie pieniędzy od klientów Poczty Polskiej. W ostatnich dniach nasiliły się ataki, w których oszuści podszywają się pod narodowego operatora pocztowego. Działania tego typu mają na przykład formę wiadomości SMS, w których potencjalni klienci Poczty są informowani o konieczności dokonania dopłaty do przesyłki, na którą czekają. Jest tam również link prowadzący do strony udającej witrynę Poczty Polskiej. Próbując za jej pośrednictwem opłacić rzekomą niedopłatę, dajemy oszustom dane, które mogą im pozwolić na kradzież pieniędzy z konta.

Jest też nowa odmiana metody oszustwa „na wnuczka”, w której przestępcy podają się za pracownika Poczty i dzwonią z informacją o przesyłce czekającej na doręczenia. W taki sposób oszuści starają się wyłudzić od swoich ofiar dane adresowe. Następnie do takiej osoby dzwoni ktoś podający się za policjanta ścigającego oszusta od paczki i wypytuje o wartościowe rzeczy znajdujące się w mieszkaniu. Taki wywiad może się skończyć późniejszym włamaniem i kradzieżą.

Apelujemy do klientów o czujność. Wiadomość z żądaniem dopłaty (szczególnie w innej walucie niż PLN) do przesyłki nie jest stosowana przez Pocztę Polską i taka wiadomość najprawdopodobniej jest fałszywa. Warto zwrócić uwagę na niechlujną pisownię lub błędy w pisowni wyrazów na stronie oszustów. Nie powinno się podawać danych osobistych oraz przekazywać jakichkolwiek pieniędzy wskutek takich jak opisane kontaktów z nieznajomymi. Nie należy klikać także w linki załączone do niewiadomego pochodzenia SMS-ów. Podobnie należy zachować się w przypadku e-maili, które używane były do podobnych przestępstw nieco wcześniej.