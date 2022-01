Allegro: Łodzianka wyłudziła milion złotych. Grozi jej 8 lat więzienia

Dostałeś kopertę wypchaną papierem zamiast zamówionego przedmiotu? To mogła być ona. 30-latka z Łodzi w końcu wpadła – wyłudziła na Allegro i innych portalach aukcyjnych nawet milion złotych.

Policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 30-letnią mieszkankę tego miasta, podejrzaną o oszustwa internetowe, dokonywane głównie za pośrednictwem portali aukcyjnych (takich jak Allegro). Kobieta od maja 2020 roku do stycznia 2022 roku dawała tam ogłoszenia o sprzedaży sprzętu elektronicznego, w tym przede wszystkim telefonów komórkowych i konsol do gier. Łodzianka nie miała jednak oferowanych urządzeń i wysyłała kupującym na przykład koperty wypełnione ścinkami papieru.

Pieniądze trafiały na cudze rachunki

Potwierdzenie odbioru przesyłki w systemie portali aukcyjnych powodowało, że wpłacone przez oszukane osoby pieniądze trafiały na rachunek bankowy wskazany przez zatrzymaną. Jak informuje łódzka Policja, rachunki pozyskiwała przez wystawianie ogłoszeń o możliwości udzielenia pożyczek. Zainteresowanym kobieta polecała założenie rachunków bankowych i przesłanie danych niezbędnych do korzystania z nich. W ten sposób uzyskała 100 kont, które następnie wykorzystywała w swojej przestępczej działalności.

Policjanci po zatrzymaniu 30-latki przeszukali jej miejsce pobytu oraz kilka leasingowanych przez nią aut. Efektem tych działań było zabezpieczenie nośników elektronicznych, gotówki oraz zapisków związanych z oszustwami. Śledczy ustalili także kilka wykorzystywanych do procederu kont i wystąpili o blokadę znajdujących się na nich środków na poczet grożącej kobiecie kary.

Tysiące pokrzywdzonych

Ofiarą Łodzianki mogło paść kilka tysięcy osób w całej Polsce, którzy stracili kwotę nawet miliona złotych. Oszustka usłyszała na razie zarzuty dotyczące 20 pokrzywdzonych, od których wyłudziła 48 tys. zł. Policja jest w trakcie ustalania i docierania do wszystkich ofiar, więc sprawa pozostaje rozwojowa. Mieszkance Łodzi grozi kara do 8 lat więzienia.

Jak nie paść ofiarą oszustwa w Internecie?

Policja ma kilka rad dla tych, którzy nie chcą paść ofiarą oszustów internetowych. Warto zadbać o to, aby:

kupować w sieci tylko u sprawdzonych i zweryfikowanych sprzedawców, a płatności dokonywać nie na rachunki przesłane przez sprzedającego, a na przykład poprzez pośrednika płatności wskazanego przez zweryfikowanego sprzedawcę,

nie podawać nieznanym osobom swoich pełnych danych osobowych, haseł do kont poczty email, rachunków bankowych czy danych kart płatniczych,

nie kupować bezmyślnie towarów po cenie dużo atrakcyjniejszej niż u innych sprzedających.

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com, policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl