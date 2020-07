Orange rozdaje iPhone'y z okazji rocznicy 32-lecia? Nie, to fałszywa loteria

CERT Orange ostrzega przed fałszywą loterią, w której zamiast obiecanego iPhone'a 11 Pro można się pozbyć prawdziwych pieniędzy.

Rzekomym powodem do zorganizowania loterii przez Pomarańczowych miałaby być rocznica 32-lecia, ale nie wiadomo, czego. Marka Orange powstała wszakże w 1993 roku. W Polsce w tym czasie nada "rządziła" Poczta Polska, Telegraf i Telefon. A trzy lata później powstała Telekomunikacja Polska.

Wróćmy jednak do loterii. Po przejściu na jej stronę, "skrypt" sprawdza, czy są dostępne "nagrody". No oczywiście, że są. Dla potwierdzenia ich autentyczności, możemy przeczytać komentarze osób, które podobno te iPhone'y wygrały.

Potem mamy wirtualną zdrapkę, a pod nią iPhone 11 Pro.

Co trzeba zrobić dalej? "Wypenić" (pisownia oryginalna) swoje dane personalne i "zapacić" 1 euro za dostawę. Ciekawe, że w innym miejscu widać kwotę. A najlepsze jest zapisane drobnym drukiem, informującym o jakimś okresie próbnym i o tym, że po jego zakończeniu będziemy płacić za subskrypcję(337 zł) co 30 dni. A to przecież my mieliśmy coś wygrać, płacąc tylko kilka złotych.

Orange przy okazji przypomina, że informacje o konkursach czy loteriach są publikowane na oficjalnym blogu operatora, pod adresem blog.orange.pl.

