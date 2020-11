Google będzie blokować smartfony kierowców, by zadbać o ich bezpieczeństwo

Google, a także każdy kierowca wie (a przynajmniej powinien wiedzieć), że korzystanie z telefonu podczas kierowania samochodem jest bardzo niebezpieczne oraz może zostać ukarane mandatem. Wyszukiwarkowy gigant podobno znalazł na to sposób - będzie zdalnie blokować telefony.

Firma Google od dawna pracuje nad funkcjami, które by utrudniły kierowcom korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu. Przejawem tego jest na przykład wyciszenie telefonu i powiadomień podczas jazdy, czy blokowanie klawiatury w Google Auto. Amerykański gigant ma też patent na rozwiązanie, które w swoim działaniu idzie jeszcze dalej.

jak podaje serwis motohigh.pl, patent nosi tytuł "Automated pacing of vehicle operator content interaction" i odnosi się do funkcji umożliwiającej blokowanie telefonu należącego do osoby kierującej samochodem aż do momentu, gdy się zatrzyma. Co ciekawe, funkcja ta ma działać tylko w odniesieniu do kierowcy, a nie pasażerów.

Jak łatwo odgadnąć, problemem nie jest zablokowanie smartfonu przez system po wykryciu, że porusza się on z dużą szybkością. Największa trudność w tym przypadku polega na odgadnięciu, ze dany telefon należy do osoby, która siedzi za kierownicą. Google podobno znalazł rozwiązanie tego problemu. To specjalny system analityczny, monitorujący zachowanie użytkownika podczas obsługi telefonu. Istotne tu będą reakcje użytkownika, na podstawie których oprogramowanie oszacuje, czy ten nie robi jednocześnie czegoś innego.

No dobrze, a po czym można poznać, że osoba "bawiąca się" telefonem robi w tym czasie coś innego, na przykład kieruje autem? Po zastanowieniu to całkiem proste - kierowca podczas jazdy skupia się przede wszystkim na drodze, by uniknąć ewentualnego wypadku. To sprawia, że czynności wykonywane na telefonie trwają dłużej oraz są mniej dokładne. Kierowcy na przykład trudniej jest trafić w odpowiednie przyciski, na przykład podczas wstukiwania wiadomości SMS. Więc gdy system wykryje, że użytkownik podczas jazdy wolniej obsługuje telefon niż normalnie, uzna go za kierowcę i całkowicie zablokuje interfejs urządzenia.

Osoby, które sceptycznie podchodzą do opisanego wyżej rozwiązania uspokajamy - to dopiero patent i nie wiadomo czy i kiedy trafi na pokłady używanych przez nas smartfonów z Androidem. Pozostaje mieć nadzieję, że gdy to się stanie, nowa funkcja będzie na tyle dopracowana, że rzeczywiście zwiększy bezpieczeństwo podczas jazdy, a nie zmniejszy podwyższonym zdenerwowaniem kierowcy.

Źródło tekstu: motohigh.pl