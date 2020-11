Google będzie usuwać zawartość nieaktywnych lub przepełnionych kont

Kilka dni temu firma Google ogłosiła swoja nową politykę dotyczącą usługi Zdjęcia Google. Od przyszłego roku niedostępna będzie już opcja nielimitowanych galerii. Jednak nie jest to jedyna zmiana, która wejdzie w tym samym czasie. Niektórzy użytkownicy mogą stracić zawartość swoich kont, Google będzie też inaczej obliczać wolne miejsce na kontach.

O nowościach dotyczących Zdjęć Google pisaliśmy już w poprzednich informacjach, jednak warto wiedzieć, jakie są też inne, planowane przez amerykańskiego giganta zmiany w funkcjonowaniu jego usług.

Czy Google usunie moje dane z konta?

Podobnie jak w przypadku Zdjęć Google nowe zasady będą obowiązywały od 1 czerwca 2021 r.

Po pierwsze po tym terminie do limitu 15 GB na koncie Google będą wliczane dodatkowe elementy. Będą to nie tylko zapowiadane już zdjęcia i filmy, ale także pliki utworzone i edytowane w aplikacjach Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Rysunki, Formularze i i Jamboard. Do limitu wliczać się będą tylko pliki utworzone lub edytowane po 1 czerwca 2021 roku. Pliki przesłane lub edytowane po raz ostatni przed tą datą, nie będą wliczane do limitu.

Po drugie, jeśli użytkownik nie będzie używać Gmaila, Dysku Google (w tym plików Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Rysunków, Formularzy i Jamboard) lub Zdjęć Google przez 2 lata, treści zgromadzone w nieaktywnych usługach mogą zostać usunięte. W tym przypadku nie chodzi o limit zawartości – danych może być mniej niż obowiązujące 15 GB, ale Google usunie je, jeżeli na koncie nie będzie żadnej aktywności. Prostą radą na to jest logowanie się co jakiś czas do Gmaila albo na Dysk Google czy do Zdjęć, by „wyzerować licznik”.

Trzecią nową zasadą jest to, że jeżeli użytkownik przekracza limit miejsca na koncie od 2 lat, jego dane zgromadzone w Gmailu, Dysku Google, a także pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Rysunków, Formularzy i Jamboard oraz zgromadzone w Zdjęciach Google mogą zostać usunięte. Innymi słowy, jeśli ktoś przekracza limit od 2 lub więcej lat i nie zwolni ani nie wykupi dodatkowego miejsca, Google może skasować wszystkie treści użytkownika. Jednocześnie użytkownik straci możliwość tworzenia nowych plików w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach, Rysunkach, Formularzach i Jamboard. Te aplikacje nie były wcześniej wliczane do limitu.

Google uspokaja, że żadna ze zmian wiążących się z usunięciem danych, nie dokona się bez ostrzeżenia. W razie takiego zagrożenia użytkownik otrzyma odpowiednią informację w e-mailu i przez powiadomienia w usługach Google. Ostrzeżenie pojawią się co najmniej 3 miesiące przed planowanym usunięciem treści.

Problem braku aktywności może częściowo rozwiązać narzędzie Menedżer nieaktywnych kont, które wysyła powiadomienia na wskazany adres, jeśli użytkownik przestanie używać swojego konta Google przez określony czas (od 3 do 18 miesięcy). Trzeba jednak pamiętać, że nowe dwuletnie zasady dotyczące nieaktywności będą obowiązywać niezależnie od ustawień Menedżera nieaktywnych kont i jest to tylko narzędzie pomocnicze.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Google