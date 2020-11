Android 11: nowe opcje bezpieczeństwa, które musisz poznać

Wraz z jedenastą stabilną wersją Androida otrzymujemy nowe funkcje bezpieczeństwa. Warto je poznać i wiedzieć, w jaki sposób chronią Twoje urządzenie i - co ważniejsze - Twoją prywatność.

Google postanowiło postawić na bezpieczeństwo i prywatność, dlatego najnowsza stabilna edycja Androida to zarówno całkiem nowe funkcje związane z tymi aspektami, jak i rozwinięcie już istniejących. Mają bronić przed szpiegowaniem, wykradaniem danych, nieautoryzowanym dostępem do znajdujących się w telefonie informacji, itp. Warto poznać te wszystkie funkcje i korzystać z nich na co dzień, ciesząc się pełnym bezpieczeństwem.

Jednorazowe zezwolenie

Wiele aplikacji domaga się w momencie uruchomienia dostępu do takich informacji, jak lokalizacja, aparat, a nawet lista kontaktów. Do tej pory było tak, że raz dane zezwolenie pozwalało aplikacji na korzystanie z uprawnień przez cały czas. Zauważę, że często korzystali z tego twórcy złośliwego oprogramowania, aby śledzić użytkowników. Dlatego Android 11 wprowadza jednorazowe zezwolenie - czyli aplikacja korzysta z uprawnień tylko podczas jednego uruchomienia. Gdy ją zamkniesz i uruchomisz ponownie, zapyta o nie znowu. Gdy ją wyłączasz - traci możliwość korzystania z udostępnionych danych.

Automatyczne resetowanie uprawnień

Jeśli nie korzystasz przez dłuższy czas z aplikacji, Android 11 automatycznie cofnie dane jej uprawnienia. Oznacza to, że nawet jeśli przydzieliło się uprawnienia na stałe, po kilku tygodniach nieużywania aplikacji będą one wycofane. Dzięki temu masz stuprocentową pewność, że nikt po cichu nie nagrywa Twojego głosu, nie namierza lokalizacji, itp.

Zobacz: Android 11 i One UI 3 dla Galaxy Note20 i Note20 Ultra niedługo w Polsce (beta)

Ustalanie dostępu do lokalizacji

Do wydania Android 11 udzielało się uprawnienia do sprawdzania lokalizacji na stałe. Teraz jest to rozwiązane inaczej - użytkownik ma do wyboru trzy opcje: sprawdzanie lokalizacji wyłącznie podczas używania wymagającej tego aplikacji (np. nawigacji czy map), jednorazowy dostęp do lokalizacji (czyli za każdym razem przy jej uruchamianiu decydujemy ponownie o rodzaju uprawnień) oraz odmowa udzielenia uprawnienia. Jeśli udzieli się uprawnienia pierwszego rodzaju - czyli podczas używania aplikacji - Google i tak przypomni o tym powiadomieniem.

Scoped Storage

Ta funkcja miała pierwotnie pojawić się w Androidzie 10, ale jej czas nadszedł dopiero w 11. W chwili obecnej system Android 10 jest zaprojektowany tak, że gdy uruchomiona aplikacja wymaga dostępu do pamięci, wówczas zapisuje w niej swój folder. Ale - co trzeba zauważyć - ma dostęp do CAŁEJ pamięci, czyli w przypadku aplikacji szpiegującej może zaglądać do innych folderów i przesyłać z nich, co tylko chce. Obecnie, w systemie Android 11, aplikacja może stworzyć na karcie pamięci własny folder i tylko do niego ma dostęp.

Project Mainline

Ostatnia warta wypunktowania rzecz to project Mainline, czyli dostarczanie ważnych aktualizacji systemu poprzez Play Store. W chwili obecnej zajmują się tym poszczególni producenci telefonów. Niektórzy się nie śpieszą - zwłaszcza w przypadku starszych telefonów. Dzięki Project Mainline Google będzie mogło wrzucić ważne poprawki systemu do Play Store, skąd każdy będzie mógł je sobie samodzielnie ściągnąć.

Zobacz: Android 11 dla smartfonów z serii OnePlus 7 już w grudniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Neowin