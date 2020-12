Cyberpunk 2077 Mobile - uwaga, niebezpieczne oszustwo!

Korzystając z fali zainteresowania grą Cyberpunk 2077, cyberprzestępcy postanowili na niej zarobić. Ostrzegamy - za nic nie instalujcie na swoich smartfonach "Cyberpunk 2077 Mobile". To groźny ransomware!

W sklepie Google Play pojawiła się gra "Cyberpunk 2077 Mobile". Niepokój powinny budzić już dwie rzeczy. Pierwsza - że jest ona darmowa. Druga - że ma oznaczenie "E", a więc przeznaczona dla wszystkich. Mocno gryzie się to z wizją mrocznego, brutalnego świata przyszłości, prawda? Dodatkowo nieuważny użytkownik mógł nie zauważyć, że nie jest to prawdziwa strona sklepu Google, ale jej podróbka. Przestępcy posłużyli się oryginalną okładką gry oraz jej tapetami, a gdy ofiara instalowała tę produkcję, wymagała ona nadania jej dostępu do zdjęć, kontaktów oraz innych obszarów telefonu.

Jeśli ktoś się zgodził - po nim. Ransomware szyfrował natychmiast pliki za pomocą CodeWare i domagał się okupu w wysokości 500 dolarów. Pełną treść informacji widać poniżej (na zielono). Tak wygląda kod szkodnika. Szyfrowanie odbywa się za pomocą algorytmu RC4, który jest doskonale znany badaczom, dlatego - szczęście w nieszczęściu - można odszyfrować pliki bez konieczności płacenia czegokolwiek. Pomoc można znaleźć zarówno u producentów oprogramowania antywirusowego, jak i innych firm zajmujących bezpieczeństwem.

