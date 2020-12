Google i Qualcomm razem na rzecz bezpiecznych smartfonów

Google oraz Qualcomm ogłaszają Project Tremble - współpracę, mającą na celu dostarczanie wszystkich poprawek bezpieczeństwa do urządzeń wyposażonych w procesory Snapdragon. Co to oznacza dla użytkowników?

Gdy dwóch gigantów łączy siły, może być z tego coś dobrego. Tym razem chodzi o bezpieczeństwo użytkowników, a konkretnie wspieranie czterech kolejnych wersji systemu Android, a także zapewnienie dostarczania przez cztery lata poprawek bezpieczeństwa urządzeniom korzystającym z procesorów Snapdragon. Współpraca, nazwana Project Treble, rozpocznie się wraz z platformą mobilną Snapdragon 888 - ale projektem zostaną objęte wszystkie obecne urządzenia z Androidem 11 na pokładzie. Zmiany dokonane przez Google i Qualcomm mają wymusić na producentach sprzętu z procesorami Snapdragon ich aktualizację do najnowszej wersji Androida bez modyfikowania firmware dostarczonego przez Qualcomm. Oszczędzi to czasu użytkownikom i zapewni ich, że będą mieć cztery lata wsparcia.

David Burke, wiceprezes działu inżynieryjnego Google, powiedział, że współpraca to kolejny krok w ciągłym utrzymywaniu urządzeń z Androidem w optymalnym stanie. Z kolei Kedar Kondap, wiceprezes działu produktów w Qualcomm Technologies, Inc., cieszy się bardzo na współpracę z Google i wydłużenie okresu wspierania smartfonów, co wpłynie na komfort korzystania z nich przez użytkowników.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: GSM Arena