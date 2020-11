Qualcomm potwierdza, że może handlować z Huaweiem

Sprawdziły się dochodzące nas wcześniej informacje na temat udzielenia zgody Qualcommowi na handel z Huaweiem. Obie firmy bardzo entuzjastycznie podchodzą do nowej współpracy.

Qualcomm już kilkukrotnie głośno apelował o to, by amerykańskie władze udzieliły mu zgody na handel z Huaweiem. Nie jest to pierwszy przypadek takiej zgody, pierwszy był bowiem Microsoft, potem kolejne firmy uzyskiwały konieczne zezwolenia. Niektóre zawierały jednak zastrzeżenie, że handel nie może obejmować układów 5G. Qualcomm dodawał, że brak zgody na handel z Huaweiem długofalowo zaszkodzi bardziej samemu Qualcommowi niż Huaweiowi. W końcu amerykańskie władze zgodziły się przyznać Qualcommowi odpowiednią licencję. Już wcześniej zresztą twierdziły tak przecieki z Chin, teraz jednak potwierdzili to przedstawiciele samego amerykańskiego producenta.

Qualcomm nie może jednak sprzedawać układów 5G. Nie wiadomo czy i kiedy zgoda zostanie rozszerzona na pozostałe układy. Wygląda jednak na to, że Huawei nie będzie miał w takim razie powodu do zrezygnowania z programu Tashan, który ma sprawić, ze chińska firma sama będzie produkowała układy mobilne. Zgodnie z nim Huawei ma zacząć od najprostszych układów, a w 2023 dogonić TSMC i Samsunga - największe fabryki w branży.

Źródło tekstu: gizchina, wł