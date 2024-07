Groźny atak na smartfony. Zagrożeni użytkownicy jednej marki

Firma Symantec ostrzega 1,46 mld użytkowników iPhone'ów. Właśnie trwa na nich globalny cyberatak.

Firma Symatec, która specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa, opublikowała raport, w którym ostrzega aż 1,46 mld użytkowników iPhone'ów na całym świecie. Cyberprzestępcy wzięli ich na celownik.

Globalny atak na klientów Apple

O co chodzi? Cyberprzestępcy wysyłają do użytkowników sprzętów Apple fałszywe wiadomości e-mail oraz SMS, w których podszywają się pod firmę z Cupertino. Te sprawiają wrażenie pilnych i mają na celu skłonienie nieświadome osoby do kliknięcia linku. Ten prowadzi do podrobionej strony internetowej, gdzie użytkownicy proszeni się o podanie swoich danych Apple ID.

Ujawnienie takich informacji jest niezwykle groźne, ponieważ cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do naszego konta. Według firmy Symantec pozwala im to na zablokowanie urządzenia, a także zdobycie poufnych informacji finansowych i przeprowadzanie nieautoryzowanych transakcji. Co więcej, fałszywa strona zawiera CAPTCHA, co ma ją dodatkowo uwiarygodnić. Poza tym oszuści mogą próbować nakłonić użytkowników do wyłączenia dwustopniowej weryfikacji.

Dane uwierzytelniające są bardzo cenne, bowiem zapewniają kontrolę nad urządzeniami, dostęp do informacji osobistych i finansowych oraz potencjalne przychody (red. dla oszustów) z nieautoryzowanych transakcji. Ponadto silna reputacja marki Apple sprawia, że użytkownicy są bardziej podatni na zaufanie do zwodniczych komunikatów, które wydają się pochodzić od Apple, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tych celów dla cyberprzestępców.

- napisała firma Symantec.

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie swojego konta jest właśnie dwustopniowa weryfikacja. Bez odpowiedniego kodu, nawet znając login i hasło, cyberprzestępcy nie będą w stanie dostać się na nasze konta.

