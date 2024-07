Biedronka nastraszyła klientów. W roli głównej palety

Przyszedł do ciebie SMS od nadawcy BIEDR_SONDA? Wygląd jak oszustwo „na Biedronkę”, ale to tylko w pełni bezpieczna akcja popularnej sieci sklepów. Całość budzi jednak kilka wątpliwości.

Niektórzy klienci Biedronki otrzymują SMS-y, których nadawcą jest BIEDR_SONDA. Brzmi dziwnie? Ale to dopiero początek. W treści czytamy, na przykład:

Drogi Kliencie, dziekujemy, ze robisz zakupy w Biedronce w Warszawa_Al._Marszalka_Jozefa_Pilsudski! Podziel sie z nami swoja opinia i wypelnij ankiete www.idz.do/Yxp/YFR

Forma SMS-a może wzbudzać niepokój – BIEDR_SONDA brzmi prawie jak prześmiewcza „Biedra”, a podkreślniki w adresie sklepu sugerują, że za wszystkim stoi jakiś bot.

Bo tak też jest w rzeczywistości, to zautomatyzowany system. Nie oznacza to jednak, że to kolejna próba oszustwa, jakich ostatnio wiele. Tym razem jest to bezpieczna ankieta realizowana przez www.surveylab.com.

Klient Biedronki nie od razu zostanie uspokojony. Skrótowiec przenosi go bowiem do strony, której adres może wyglądać tak:

https://7qa.eu/lng/pl/pageTag/SurveyCampaign/cId/34baf89f5b3b0e8c6h9a9/

custom2/Warszawa_Al._Marszalka_Jozefa_Pilsudski/custom3/

9851/custom4/3/crk/9801965711864200/

Długi i skomplikowany adres w nieznanej domenie. Znów więc pojawia się wątpliwość – czy to nie jest jakiś przekręt i próba wyłudzania danych? Uspokajamy – nie. Po otwarciu tej strony otrzymamy zestaw dość drobiazgowych pytań, w rodzaju „Czy wejście do sklepu Biedronka było czyste?”. Pojawia się nawet pytanie, czy klient mógł się swobodnie poruszać po sklepie – czy nie przeszkadzały mu palety zastawiające alejki.

Po przeklikaniu się przez ankietę jesteśmy przenoszeni na stronę Biedronki. Nie ma więc obaw, że ktoś chce nas oszukać, ale trzeba się zgodzić, że treść nadsyłanego SMS-a i adres strony z ankietą mogą budzić poważne obawy klientów Biedronki. Codziennie pojawiają się nowe doniesienia o oszustwach SMS-owych, gdzie niedoskonałości językowe i nieznane adresy stron internetowych zapalają czerwone światło alarmowe.

Jest jeszcze jednak kwestia – skąd i jakim kanałem zewnętrzna firma od ankiet otrzymuje zautomatyzowane dane na temat tego, że klient sieci Biedronka robi zakupy w określonym sklepie? Na jakiej podstawie się to odbywa – czy klienci mają świadomość, że tego typu dane są przetwarzane i przekazywana dalej przez sieć? Czy klient może zablokować tego typu treści, jeżeli nie chce ich otrzymywać?

W krótkiej rozmowie telefonicznej z Biurem Prasowym sieci Biedronka uzyskaliśmy informację, że są to standardowe badania na temat doświadczeń zakupowych, kierowane do konkretnych klientów, którzy odwiedzili dany sklep. Nie ma powodu do niepokoju, a forma SMS-a wynika tylko z uwarunkowań technicznych. Czekamy na odpowiedzi na dalsze pytania o formalną podstawę tej akcji SMS-owej.

AKTUALIZACJA:

Sieć Biedronka przysłała do nas dodatkowe wyjaśnienia, w odpowiedzi na zadane pytania:

Biedronka każdego dnia chce być lepsza i odpowiadać na potrzeby klientów, w tym celu regularnie zasięga opinii swoich klientów na temat ich doświadczeń zakupowych. Jednym ze źródeł informacji o tym, co poprawić w sklepach oraz co zrobić, by oferta była coraz lepsza, jest ankieta wysyłana smsem z adresu BIEDR_SONDA. Jest to dedykowany adres, w którym chcemy od razu zaznaczyć klientowi, że to nie jest sms z ofertami, lecz sms, gdzie prosimy naszych klientów o wyrażenie opinii. Klient Biedronki i jego opinia jest dla nas najważniejszy, dlatego klienci, którzy mają kartę Moja Biedronka i przy jej zakładaniu udzielili zgody na komunikację, otrzymują smsy z prośbą o wypełnienie ankiety. Dzięki temu każdy z naszych sklepów otrzymuje informację zwrotną na temat tego, z czego klienci są zadowoleni, a co można jeszcze udoskonalić. Wysyłka jest realizowana bezpośrednio przez Biedronkę, dane klientów nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, a komunikacja jest prowadzona w sposób ograniczony do ściśle wybranej grupy. Jako badacz rynku jestem wdzięczna naszym klientom za udział w ankiecie, bo dzięki ich opinii Biedronka może dostosowywać swoją ofertę i swoje sklepy do ich oczekiwań

– przekazała Arleta Sobierajczyk, Starsza Menedżerka ds. Badania Rynku w sieci Biedronka.

