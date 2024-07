Rząd oferuje Polakom nową dopłatę? Stop! Szukają naiwnych

Któż z nas nie chciałby dostać pieniędzy za nic? Wiedzą o tym także oszuści, który postanowili tym razem podszyć się pod strony rządowe zajmujące się refundacją.

O próbie wyłudzenia naszych danych poinformował profił CSIRT KNF na portalu Twitter/X. Tym razem cyberprzestępcy wybrali dość sprytną formę oszustwa. Bazując na fali różnych dopłat i refundacji, jak chociażby planowane ostatnio rozwiązanie dotyczące rowerów elektrycznych, to łakomy kąsek dla wielu. Nic dziwnego, że oszuści szukają okazji, by to wykorzystać.

Łatwa forsa. Ale dla oszustów

Na profilu CSIRT KNF na portalu Twitter/X pojawiło się ostrzeżenie dotyczące strony refundacja-rzadowa.com. Jak można zobaczyć screenach, adres ten próbował udawać strony rządowe działające pod domeną gov.pl. Oszuści starali się zachęcić do podania danych do logowania do banku. Wśród “dostępnych” banków były między innymi Alior Bank, Milenium i ING.

Oczywiście po “zalogowaniu” oddamy prosto w ręce oszustów nasze dane dostępowe do kont bankowych, co może umożliwić nawet kradzież naszych pieniędzy. Jak zwykle w takich przypadkach warto zachować chłodną głowę i w pierwszej kolejności przynajmniej dwa razy upewnić się w sprawie wiarygodności danej strony. W tym przypadku brak końcówki gov.pl już powinien być dla nas niepokojący, nawet jeśli wygląd strony jest podobny do tych, które są prowadzone przez rząd.

