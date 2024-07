Niebezpieczne aplikacje na iOS i macOS. Mowa o 3 mln appek

Przez lata miliony aplikacji na systemy iOS oraz macOS były narażone na niebezpieczny atak.

Miliony aplikacji na iOS i macOS przez lata były narażone na naruszenie bezpieczeństwa, które może zostać wykorzystane do potencjalnych ataków. Wszystkiemu winne jest darmowe repozytorium CocoaPods, wykorzystywane przez wielu deweloperów.

Niebezpieczne aplikacje na iOS i macOS

Z raportu firmy EVA Information Security wynika, że problem może dotyczyć nawet 3 mln aplikacji na systemy iOS oraz macOS. Zdaniem ekspertów podatność istniała od 10 lat i dopiero teraz została wykryta.

Exploit mógł zostać wykorzystany przez atakujących do uzyskania dostępu do wrażliwych danych aplikacji, takich jak dane karty kredytowej, dokumentacja medyczna i prywatne materiały. Dane te później mogą zostać wykorzystane do wielu celach, w tym ransomware'u, oszustw, szantażu i szpiegostwa korporacyjnego.

Główny problem leżał w mechanizmie weryfikacji e-mail, wykorzystywanym do uwierzytelnienia deweloperów poszczególnych bibliotek (podów). Atakujący mógł manipulować adresem URL w linku weryfikacyjnym, aby przekierować na własny, szkodliwy serwer. Twórcy CocoaPods zapewniają, że dokładają wszelkich starań, aby usunąć lukę.

Po tym, jak badacze EVA prywatnie powiadomili programistów CocoaPods o luce, wyczyścili oni wszystkie klucze sesji, aby nikt nie mógł uzyskać dostępu do kont bez uprzedniej kontroli zarejestrowanego adresu e-mail. Opiekunowie CocoaPods dodali również nową procedurę odzyskiwania starych osieroconych podów, która wymaga bezpośredniego kontaktu z opiekunami. Autor musiałby skontaktować się z firmą, aby przejąć jedną z tych zależności w tym momencie.

