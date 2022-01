Andrzej Duda płaci za szczepienie. Inwencja cwaniaków nie zna granic

Prezydent Andrzej Duda płaci 300 zł każdemu, kto się zaszczepi. Fajna sprawa, prawda? Szkoda tylko, że to oszustwo, a ceną może być strata pieniędzy z konta bankowego.

Zaszczep się! Takie komunikaty widzimy i słyszymy z każdej strony, co akurat uważam za dobry pomysł w czasie pandemii, z którą żyjemy już niemal dwa lata. Gorzej, że zachęcają do tego również przestępcy, którzy widzą w tym sposób na własny zarobek.

Jak informuje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF), oszuści stworzyli stronę podszywającą się pod portal rządowy gov.pl. Niebezpieczna strona ma adres gov.pl-covid.pl i widnieje na niej komunikat, że w ramach programu "Wsparcie" można otrzymać 300 zł za szczepienie od prezydenta Andrzeja Dudy.

By "otrzymać" pieniądze, musimy się poddać weryfikacji za pośrednictwem, a jakże, banku, w którym mamy konto. Cały proces jest dokładnie opisany i sprowadza się do wybrania swojego banku, podania loginu i hasła do konta oraz wprowadzeniu hasła z SMS-a. Jeśli ktoś przejdzie przez wszystkie te kroki, to nie tylko nie otrzyma "obiecanych" 300 zł, ale może się jeszcze pożegnać z pieniędzmi zgromadzonymi na własnym koncie.

Nie daj się oszukać!

Nie daj się nabrać na tego typu akcje. Jeśli gdziekolwiek trafisz na informację, że ktoś da Ci pieniądze za szczepienie, powinna Ci się zapalić czerwona lampka w głowie. Za tego typu działanie odpowiadają przestępcy, którzy chcą Cię okraść z Twoich własnych pieniędzy. Zwracaj również baczną uwagę na adres strony widoczny w pasku adresu. Jeśli wzbudzi Twoje podejrzenie, nie wpisuj na niej żadnych poufnych danych. Oszuści właśnie na nie liczą.

