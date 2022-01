Apple: nie zaszczepiłeś się? To czekają cię konsekwencje

Apple będzie wymagało od swoich pracowników certyfikatów szczepień przeciwko COVID-19 oraz przyjęcia dawki przypominającej. Bez tego mogą mieć problem z wejściem do pracy.

Apple to kolejna firma, która wzięła sobie temat walki z koronawirusem bardzo mocno do serca. Już w zeszłym roku gigant z Cupertino wprowadził dla swoich pracowników wymóg regularnych testów. Osoby z wynikiem pozytywnym nie były wpuszczane do biur oraz sklepów firmy. Początkowo osoby zaszczepione musiały robić test raz w tygodniu, natomiast niezaszczepione dwa razy w tygodniu, jednak z czasem wobec tych pierwszych wymóg ten został nieco rozluźniony.

Apple zaostrza politykę wobec niezaszczepionych

Wygląda na to, że już niebawem polityka Apple w tej materii zostanie mocno zaostrzona. Od 24 stycznia częstotliwość testów ma się zwiększyć - będą wymagane każdorazowo przed wejściem do firmy.

Co więcej, osoby, które dotąd nie przyjęły trzeciej dawki, od 15 lutego będą traktowane jako niezaszczepione. Pracownicy biur i sklepów Apple będą musieli zgłosić się po dawkę przypominającą w ciągu czterech tygodni, od kiedy będą się na nią kwalifikowali. W innym przypadku ich także obowiązywać będzie wymóg regularnych testów.

Warto wspomnieć, że Apple nie jest jedyną firmą, która wymaga od swoich pracowników aktualnych szczepień. Na polskim podwórku podobną politykę wprowadził chociażby ING Bank Śląski.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Verge