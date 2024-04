Pilnie łap za telefon. Zdemaskowano trzy szkodliwe aplikacje

Instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play wcale nie gwarantuje, że są one bezpieczne. ESET odkrył właśnie złośliwe oprogramowanie w programach, które pochodzą z oficjalnego sklepu z aplikacjami na Androida.

Eksperci ds. bezpieczeństwa cybernetycznego z firmy ESET odkryli złośliwe oprogramowanie XploitSPY w aplikacjach Dink Messenger, Sim Info oraz Defcom i zalecają ich natychmiastowe usunięcie. Zawarty w tych narzędziach niebezpieczny kod stwarza duże ryzyko dla danych osobowych użytkowników smartfonów z Androidem oraz ich pieniędzy zgromadzonych na kontach bankowych.

Badacze ustalili, że wymienione wyżej sklonowane aplikacje są częścią szerszej złośliwej kampanii, która jest skierowana przede wszystkim do użytkowników w Indiach oraz Pakistanie i trwa od 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że również osoby z innych krajów nie mogą zostać zaatakowane z ich użyciem. Zagrożenie jest globalne, ponieważ wszystkie wskazane aplikacje są dostępne w sklepie Google Play.

Aplikacje są zaprojektowane tak, aby wyodrębniać ważne informacje, takie jak listy kontaktów, pliki, a nawet lokalizacja GPS urządzenia.

– powiedział jeden z badaczy z firmy ESET

Aplikacje z XploitSPY wykorzystują natywną bibliotekę do kamuflażu adresów serwerów dowodzenia i kontroli złośliwego oprogramowania. W ten sposób unikają one wykrycia przez standardowe narzędzia bezpieczeństwa.

Złośliwe oprogramowanie XploitSPY zostało wykryte również w 10 innych aplikacjach. Wszystkie one zostały zgłoszone do firmy Google w celu podjęcia kroków do ich usunięcia ze Sklepu Play.

Masz którąś z tych aplikacji? Natychmiast ją usuń

Jeśli na Twoim smartfonie znajduje się którakolwiek z wyżej wymienionych aplikacji, dla własnego bezpieczeństwa natychmiast ją usuń. Możesz to zrobić na przykład poprzez Sklep Play na swoim smartfonie z Androidem. PO jego uruchomieniu należy dotknąć swój awatar w prawym górnym rogu ekranu, wybrać "Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami", znaleźć odpowiednią aplikację i wybrać opcję "Odinstaluj".

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ESET, turkiyenewspaper.com