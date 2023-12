Lepiej usuń to z telefonu. Inaczej zmuszą cię do płacenia

Firma ESET ujawniła listę kilkunastu aplikacji, które użytkownicy Androida jak najszybciej powinni usunąć ze swoich telefonów.

Firma ESET, która zajmuje się bezpieczeństwem, ujawniła listę kilkunastu szkodliwych aplikacji na Androida. Okazuje się, że mają one na celu kradzież naszych pieniędzy poprzez namawianie na fałszywe pożyczki. Dlatego czym prędzej należy usunąć je z telefonów i tabletów.

Szkodliwe aplikacje na Androida

W sumie specjaliści od bezpieczeństwa wykryli 18 aplikacji, które w tym roku trafiły do Sklepu Play. Co gorsze, cieszą się one dużym zainteresowaniem, bowiem 17 z nich zostało pobranych w sumie aż 12 mln razy.

Często pojawiają się one także w innych źródłach, poza oficjalnym sklepem na Androida. Można na nie trafić w mediach społecznościowych, a nawet na YouTubie.

Wszystkie te aplikacje to SpyLoan. Ich celem jest zmuszenie użytkownika do wzięcia fałszywej pożyczki. W tym celu często oferują bardzo duże zyski. Poza tym korzystają ze znaków towarowych znanych banków czy firm związanych z finansami, co ma zwiększyć ich wiarygodność. Niektóre z tych aplikacji mają nawet własne strony internetowe z fałszywymi zdjęciami, przedstawiającymi zarząd firmy oraz biura.

Sposób działania jest prosty, a jednocześnie skuteczny. Aplikacje proszą o całą masę uprawnień, dzięki którym zyskują mnóstwo informacji na temat użytkowników. Następnie spamują ich ofertami, a w skrajnych przypadkach dochodzi nawet do szantażu. Oferowane pożyczki są też bardzo niekorzystne i zazwyczaj trzeba zwrócić kilkukrotnie więcej pieniędzy.

Dlatego szkodliwe aplikacje należy jak najszybciej usunąć ze wszystkich urządzeń z Androidem. Pełna lista szkodliwych appek to:

AA Kredit

Amor Cash

GuayabaCash

EasyCredit

Cashwow

CrediBus

FlashLoan

PréstamosCrédito

Préstamos De Crédito-YumiCash

Go Crédito

Instantáneo Préstamo

Cartera grande

Rápido Crédito

Finupp Lending

4S Cash

TrueNaira

EasyCash

