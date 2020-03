Android bez łatek bezpieczeństwa – tak działa ponad miliard urządzeń

Ponad miliard urządzeń z Androidem nie dostaje żadnych aktualizacji. Obecni właściciele nie, mieli pojęcia, jak to się skończy, gdy je kupowali. Organizacja prokonsumencka walczy o zmiany.

To spory problem rynku smartfonów, tabletów i przystawek TV z Androidem. Poza najpopularniejszymi i najdroższymi nie ma żadnych informacji o tym, jak długo ten sprzęt będzie wspierany.

Ponad miliard urządzeń bez aktualizacji

Aktualnie na rynku jest sporo urządzeń z Androidem 10 – to najnowsza stabilna wersja, a w przygotowaniu jest już Android 11. Starsze wersje 9.0 Pie i 8.0 Oreo dostają aktualizacje bezpieczeństwa od Google'a. Jeśli klient ma szczęście, producent smartfonu także dostarczy te aktualizacje – to wcale nie jest oczywiste!

Android 7.0 Nougat i starsze nie są aktualizowane. To oznacza, że nawet jeśli zostaną w nich wykryte poważne luki zabezpieczeń, w większości przypadków musimy z tym żyć. Producenci ani Google raczej nie kiwną palcem, by coś z tym zrobić. Tymczasem w sklepach z elektroniką można kupić nowiutkie smartfony z systemami sprzed kilku lat po okazyjnych cenach, mimo że są podatne na ataki Stagefright, Bluefrag czy Jokera. Which? podaje kilka przykładów podatności obecnych w popularnych modelach:

Sprawie przyjrzała się organizacja prokonsumencka Which?, działająca w Wielkiej Brytanii. Jej działacze uzyskali od Google'a informację, że 42,1 proc. aktywnych urządzeń z Androidem wciąż korzysta z wersji 6.0 lub starszej. Na tej podstawie wyliczyli, że wciąż aktywnych jest ponad miliard urządzeń z podatnymi systemami.

Stare wersje Androida są tak popularne, że Google przestał aktualizować raport o adopcji nowych wersji. To cena wolności, jaką Google dał producentom elektroniki.

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie nieprzewidywalność. Szczególnie przy zakupie najtańszych smartfonów nigdy nie mamy pewności, jak długo będzie dostawał poprawki. Te najdroższe zaś wcale nie służą nam dłużej, a powinny!

Działacze Which? starają się przekonać producentów, by byli bardziej transparentni. Na prawodawców zaś naciska, by zadbali o regulacje w tym zakresie i zagwarantowali minimalny czas wsparcia smartfonów.

Android wiecznie zagrożony, jak żyć?

Posiadaczom starszych urządzeń Which? zaleca szczególną ostrożność. Jak ognia należy unikać aplikacji z podejrzanych źródeł i trzeba regularnie robić backupy. Moim zdaniem to oczywiste i należy tak postępować z każdym urządzeniem, nawet nowym. Nie zaszkodzi markowy antywirus i VPN lub zapora z możliwością blokowania niechcianych połączeń sieciowych.

Dobrym wyjściem jest przesiadka na smartfon należący do programu Android One. Google gwarantuje, że taki sprzęt będzie dostawał aktualizacje bezpieczeństwa przez minimum 3 lata.

Jaki smartfon wybrać? Według raportu z sierpnia 2019 liderem aktualizacji jest HMD Global – 96 proc. smartfonów Nokia miało najnowszą wersję Androida. Na dalszych pozycjach znaleźli się odpowiednio Samsung, Xiaomi i Huawei – wszyscy przekroczyli 80 proc.

Źródło tekstu: Which?, Counterpoint Research, wł.