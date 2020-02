Android 11 – co nowego? Zobacz, co szykuje Google

Wczoraj firma Google udostępniła nową wersję Androida 11 w wydaniu Developer Preview, czyli wczesnej wersji rozwojowej, przeznaczonej dla programistów, twórców aplikacji i producentów sprzętu. To dopiero zalążek tego, co za kilka miesięcy otrzymają użytkownicy w swoich smartfonach, ale już dziś można poznać najważniejsze nowości w jedenastce.

Oficjalna prezentacja Androida 11 nastąpi na majowej konferencji Google I/O 2020, a ostateczne wydanie systemu trafi do użytkowników dopiero w drugiej połowie roku. Do tego czasu mogą więc się pojawić nowe funkcje lub też już ujawnione zostaną zmodyfikowane, niemniej Developer Preview pozwala zorientować się, w jakim kierunku zmierza Google.

Android 11 – co nowego w Developer Preview?

Wśród nowości znalazły się nowe opcje związane z łącznością. Ponieważ nadchodzi era 5G, nowy Android 11 otrzyma lepsze wsparcie dla smartfonów pracujących w tym standardzie. Z tą myślą w systemie pojawiają się nowe interfejsy API:

API dynamicznego pomiaru – pozwoli sprawdzić, czy wykorzystanie łącza jest monitorowane przez operatora; jeżeli nie i użytkownik korzysta z nielimitowanego internetu, system zapewni nieograniczone pobieranie danych 5G, np. w streamingu wideo czy grach,

– pozwoli sprawdzić, czy wykorzystanie łącza jest monitorowane przez operatora; jeżeli nie i użytkownik korzysta z nielimitowanego internetu, system zapewni nieograniczone pobieranie danych 5G, np. w streamingu wideo czy grach, API estymatora przepustowości – uaktualniona dla 5G analiza przepustowości łącza podczas pobierania i wysyłania danych, która pozwala oszacować szybkość łącza bez testów sieci czy obliczeń w oddzielnych aplikacjach.

Kolejną nowością jest wsparcie dla nowych formatów ekranów – zarówno tych o nietypowych wycięciach na aparaty selfie, jak i „wodospadowych”, czyli zachodzących na boki urządzenia. Dzięki temu producenci będą mieli ułatwione zadanie, tworząc takie wyświetlacze w smartfonach, a programiści, dodając związane z nimi funkcje w aplikacjach. Nowy interfejs pozwoli na przykład aplikacjom na pełne wykorzystanie krawędzi wodospadowego ekranu i dostęp do umieszczonych tam skrótów funkcji.

Trzecia grupa nowości dotyczy komunikacji między użytkownikami. W górnym, rozwijanym pasku powiadomień pojawi się osobna sekcja dla konwersacji prowadzonych za pomocą różnych komunikatorów. Google kontynuuje także prace nad wprowadzonymi już wcześniej, ale zarzuconymi, wyskakującymi okienkami chatów – na pulpicie widoczna jest ikonka kontaktu, który komunikuje się z nami za pomocą jakiejś aplikacji. Po dotknięciu rozwija się niewielki pogląd konwersacji, w którym można szybko odpisać znajomemu. Pojawi się też opcja wstawiania obrazów do szybkich odpowiedzi, co jednak uzależnione jest od tego, czy dana aplikacja obsługuje kopiowanie i wklejanie obrazu. Obsługa wklejania obrazów została też zaimplementowana do schowka klawiatury Gboard.

Android 11 będzie bezpieczniejszy

Zmiany w Androidzie 11 dotyczą także spraw bezpieczeństwa - pojawią się jednorazowe zgody dla aplikacji, na przykład na dostęp do lokalizacji, mikrofonu czy aparatu. Zwiększona została także ochrona danych użytkownika i aplikacji zapisanych na zewnętrznych nośnikach pamięci.

Rozbudowie uległy także funkcje związane z biometrią i identyfikacją użytkownika. W systemie dostępne będą teraz trzy poziomy uwierzytelnienia - silny, słaby i określany przez urządzenie. Wzmocniony został także mechanizm bezpiecznego udostępniania danych między aplikacjami. Android 11 wprowadza także funkcję poświadczenia tożsamości, co pozwoli na bezpieczne przechowywanie dokumentów identyfikacyjnych.

Duże zmiany wiążą się też aparatem i obsługą obrazów. System umożliwia teraz dekodowanie i renderowanie animacji sekwencji obrazów w plikach zapisywanych w nowym formacie HEIF, czyli lepszym odpowiedniku GIF-ów. Istotną nowością jest także natywny dekoder obrazu, który pozwoli aplikacjom systemowo dekodować i kodować obrazy JPEG, PNG i WebP bez potrzeby używania zewnętrznych bibliotek, dzięki czemu rozmiary aplikacji w plikach APK będą mniejsze. W aplikacjach aparatów usprawniona zostanie także obsługa efektu bokeh, by jakość obrazu była jak najwyższa, w tym także podczas rejestrowania wideo. Google przywraca ponadto rozwijaną już wcześniej, ale również zarzucą, systemową funkcję nagrywania ekranu.

Zmiany objęły także obsługę sieci - rozbudowane zostały m.in. funkcje związane z zarządzeniem połączeniami Wi-Fi.

Google wprowadził ponadto w Androidzie 11 nowy interfejs API dla sieci neuronowych. Interfejs ten przeznaczony jest do prowadzenia intensywnych obliczeniowo operacji uczenia maszynowego na urządzeniach z Androidem, a w nowym wydaniu operacje i elementy sterujące dostępne dla programistów zostały znacznie rozbudowane.

